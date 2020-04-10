Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

18:18

Иммунитет к коронавирусу на данный момент есть только у трех процентов населения. Такую долю назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что данные были получены в ходе тестовой проверки на антитела.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы, одна из которых определяет антитела к коронавирусу в крови. Эта система будет зарегистрирована в начале следующей недели.

К 10 апреля в России насчитывалось почти 12 тысяч зараженных. 7882 их них находятся в Москве.

Ранее стало известно, что Минздрав России испытывает стресс по средствам защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России организовано более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.