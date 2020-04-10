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Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

18:18 10.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Иммунитет к коронавирусу на данный момент есть только у трех процентов населения. Такую долю назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что данные были получены в ходе тестовой проверки на антитела.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы, одна из которых определяет антитела к коронавирусу в крови. Эта система будет зарегистрирована в начале следующей недели.

К 10 апреля в России насчитывалось почти 12 тысяч зараженных. 7882 их них находятся в Москве.

Ранее стало известно, что Минздрав России испытывает стресс по средствам защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России организовано более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 00:21
Гость: Испорченный телефон

Что-то не написали. Три процента от 140 миллионов - это уже больше 4 миллионов. Откуда столько?
10.04.2020, 23:49
Гость: пенсионерка

Вот,откуда эта Попова может знать о каком-то % иммунитета у россиян? Как бесит это словоблудие дилетантское.
10.04.2020, 23:32
Гость: Контрразведчик

А у евреев, есть иммунитет к cоv19?
Все комментарии (14)
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