Кремль не считает ошибкой первый отказ России сокращать добычу нефти

16:48

Кремль не считает ошибочным мартовский отказ Москвы увеличить сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», - цитирует РБК слова представителя Кремля.

Также Песков отметил, что Владимир Путин доволен договоренностями по нефти в формате ОПЕК+.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [переговорах]», - заявил Песков.

По словам Пескова, решение России пойти на уступки и сократить нефтедобычу не является проигрышем, а напротив, позволяет избежать хаоса в мировой экономике.