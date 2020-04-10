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Кремль не считает ошибкой первый отказ России сокращать добычу нефти

16:48 10.04.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео
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Кремль не считает ошибочным мартовский отказ Москвы увеличить сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», - цитирует РБК слова представителя Кремля.

Также Песков отметил, что Владимир Путин доволен договоренностями по нефти в формате ОПЕК+.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [переговорах]», - заявил Песков.

По словам Пескова, решение России пойти на уступки и сократить нефтедобычу не является проигрышем, а напротив, позволяет избежать хаоса в мировой экономике.

Темы: ОПЕК, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 00:10
Гость: Олег

Эти привыкли учиться на собственных ошибках, которые народ за них всегда оплатит. Так что им не привыкать.
10.04.2020, 23:37
Гость: Причём

здесь Крым?
Комментарий, насколько я понял, был об ухудшении положения страны.
10.04.2020, 22:09
Гость: личный опыт

Что бы, хохлятина, понял раз и навсегда. Крым - это единственная доступная внутренняя рекреационная зона для пляжного отдыха с детьми в огромной северной стране - России.
Особенно сейчас в период эпидемии это стало особенно понятно.
Крым для иностранцев, в том числе для хохлов закроют напрочь, поэтому отдыхайте в своей загаженной Одессе и других малопригодных для отдыха хохломестах, а на Крым рот не разевайте.
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