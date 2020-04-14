Москалькова предложила вернуть прокуратуре право возбуждать уголовные дела

21:24

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела.

«Как известно, прокурор сегодня не может сам возбудить уголовное дело... Мне кажется, это большой недостаток статьи 37 УПК РФ», - цитирует Москалькову «Интерфакс» со ссылкой на «Вести ФМ».

По ее словам, «к нему (прокурору - прим. ред.) приходит жалоба, он посмотрел, что постановление об отказе уголовного дела было незаконным, и обращается к следователю своим процессуальным документом с требованием отменить это постановление и возбудить уголовное дело. Следователь проводит вновь доследственную проверку и выносит вновь решение об отказе, а сам прокурор не может возбудить дело и обязать провести расследование уголовного дела».

Напомним, Следственный комитет с 2007 года работал в структуре прокуратуры, но в 2011 году оформился как самостоятельное ведомство. В результате реформирования прокуроры утратили право инициировать уголовные дела, а также руководить следствием посредством обязательных указаний. Таким образом прокуроры потеряли позиции руководителей процесса.