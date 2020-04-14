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Москалькова предложила вернуть прокуратуре право возбуждать уголовные дела

21:24 14.04.2020
Замоскворецкая межрайонная прокуратура
© KM.RU, Алексей Белкин
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела.

«Как известно, прокурор сегодня не может сам возбудить уголовное дело... Мне кажется, это большой недостаток статьи 37 УПК РФ», - цитирует Москалькову «Интерфакс» со ссылкой на «Вести ФМ».

По ее словам, «к нему (прокурору - прим. ред.) приходит жалоба, он посмотрел, что постановление об отказе уголовного дела было незаконным, и обращается к следователю своим процессуальным документом с требованием отменить это постановление и возбудить уголовное дело. Следователь проводит вновь доследственную проверку и выносит вновь решение об отказе, а сам прокурор не может возбудить дело и обязать провести расследование уголовного дела».

Напомним, Следственный комитет с 2007 года работал в структуре прокуратуры, но в 2011 году оформился как самостоятельное ведомство. В результате реформирования прокуроры утратили право инициировать уголовные дела, а также руководить следствием посредством обязательных указаний. Таким образом прокуроры потеряли позиции руководителей процесса.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 22:36
Гость: Ещё одна

Терешкова. Сколько уже в карманы набила
за счет прав человека.
14.04.2020, 21:43
Гость: Надо также

наделить таким правом росгвардию, фсо, фсб думу и администрацию президента.
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