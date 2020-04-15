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Глава МЧС России перешел на удаленную работу

15:30 15.04.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу глава МЧС России Евгений Зиничев решил перейти на дистанционный режим работы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Чтобы не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС, решил — по совету коллег — перейти на некоторое время на удаленный режим работы», — приводит его слова газета.

Отмечается, что в таком режиме Зиничев трудится с 13 апреля. При этом глава МЧС добавил, что и ранее почти всегда работал в режиме «удаленки». Это связано с тем, что по работе он постоянно находится в разъездах, пояснил Зиничев.

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по территории России. Накануне президент РФ Владимир Путин вновь сообщил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил. Вместе с тем за последние сутки прирост инфицированных составил 3 388 человек. Больше всего заболевших в Москве (14 776) и Подмосковье (2 587). Жертвами вируса стали 198 человек.

По прогнозам Минздрава, пик эпидемии в России может прийтись на конец апреля — начало мая. Это произойдет, если граждане будут придерживаться предписаний и рекомендаций властей и соблюдать режим самоизоляции, заключили в министерстве.

Темы: Коронавирус, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 18:55
Гость: иван

если бы дома у всех подземные бункеры настроены иначе зачем столько таджиков надо было миллионы работали а где никто не видет только малую часть
15.04.2020, 18:22
Гость: Беглый

Быть всегда в тренде!
Можно было и обнулится.
15.04.2020, 17:15
Гость: Пожары...

Это все Кужугетыч настроил экранов ,как в кинотеатре(сегодня и в Армии также),рожи видно и неудаленно,а все одно тонет и горит!
Все комментарии (11)
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