Глава МЧС России перешел на удаленную работу

15:30

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу глава МЧС России Евгений Зиничев решил перейти на дистанционный режим работы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Чтобы не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС, решил — по совету коллег — перейти на некоторое время на удаленный режим работы», — приводит его слова газета.

Отмечается, что в таком режиме Зиничев трудится с 13 апреля. При этом глава МЧС добавил, что и ранее почти всегда работал в режиме «удаленки». Это связано с тем, что по работе он постоянно находится в разъездах, пояснил Зиничев.

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по территории России. Накануне президент РФ Владимир Путин вновь сообщил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил. Вместе с тем за последние сутки прирост инфицированных составил 3 388 человек. Больше всего заболевших в Москве (14 776) и Подмосковье (2 587). Жертвами вируса стали 198 человек.

По прогнозам Минздрава, пик эпидемии в России может прийтись на конец апреля — начало мая. Это произойдет, если граждане будут придерживаться предписаний и рекомендаций властей и соблюдать режим самоизоляции, заключили в министерстве.