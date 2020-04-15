На въездах в Москву и на входе в метро образовались пробки из-за пропусков

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15 в Москве и Подмосковье начались проверки цифровых пропусков, которые разрешают людям передвигаться на личном и общественном транспорте.

Очередь в московском метро @Gosha1302

Жители столицы жалуются на очереди на входе в метро, образовавшиеся из-за необходимости проверять наличие пропуска у каждого пассажира. Ожидание доходит до получаса, в очередях не соблюдают рекомендованную дистанцию, а полицейские не соблюдают меры безопасности.

Столичные власти сами создали опасную ситуацию, при которой существует угроза заражения, сетуют люди в соцсетях.

Что за кретины работают в московском правительстве? Они говорили, что пик заболевания ещё не начался? Так он скоро будет!

Вход в одно из московских метро. Проверяют пропуска, создавая дикую очередь... pic.twitter.com/f434Nubkts — Вальдемар Московский (@nalog399) April 15, 2020

Наблюдается также скопление машин на столичных дорогах. Пробки образовались практических на всех крупных магистралях на пересечениях МКАД на въездах в Москву. В зависимости от направления люди теряют в заторах больше часа.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие проблемы столпотворения людей в метро. "Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

