На въездах в Москву и на входе в метро образовались пробки из-за пропусков
15 в Москве и Подмосковье начались проверки цифровых пропусков, которые разрешают людям передвигаться на личном и общественном транспорте.
Очередь в московском метро @Gosha1302
Жители столицы жалуются на очереди на входе в метро, образовавшиеся из-за необходимости проверять наличие пропуска у каждого пассажира. Ожидание доходит до получаса, в очередях не соблюдают рекомендованную дистанцию, а полицейские не соблюдают меры безопасности.
#вседлялюдей #соблюдайтедистанцию #собянин #беспредел #москва #берегитесебя Меры предосторожности? Нет, не слышали. Стоять в толпе 45 минут, чтобы добраться до работы считается нормой при такой ситуации в Москве, но все вокруг упорно твердят «сохраняйте дистанцию». Работает один полицейский при огромном потоке людей, бардак. Многие опоздают на работу, по чьей вине интересно знать?
Столичные власти сами создали опасную ситуацию, при которой существует угроза заражения, сетуют люди в соцсетях.
Что за кретины работают в московском правительстве? Они говорили, что пик заболевания ещё не начался? Так он скоро будет!
Вход в одно из московских метро. Проверяют пропуска, создавая дикую очередь... pic.twitter.com/f434Nubkts
— Вальдемар Московский (@nalog399) April 15, 2020
Наблюдается также скопление машин на столичных дорогах. Пробки образовались практических на всех крупных магистралях на пересечениях МКАД на въездах в Москву. В зависимости от направления люди теряют в заторах больше часа.
Мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие проблемы столпотворения людей в метро. "Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал градоначальник на своей странице в соцсети.