]]>
]]>
Главная В России Новости

На въездах в Москву и на входе в метро образовались пробки из-за пропусков

11:16 15.04.2020

15 в Москве и Подмосковье начались проверки цифровых пропусков, которые разрешают людям передвигаться на личном и общественном транспорте. 

Очередь в московском метро @Gosha1302

Жители столицы жалуются на очереди на входе в метро, образовавшиеся из-за необходимости проверять наличие пропуска у каждого пассажира. Ожидание доходит до получаса, в очередях не соблюдают рекомендованную дистанцию, а полицейские не соблюдают меры безопасности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#вседлялюдей #соблюдайтедистанцию #собянин #беспредел #москва #берегитесебя Меры предосторожности? Нет, не слышали. Стоять в толпе 45 минут, чтобы добраться до работы считается нормой при такой ситуации в Москве, но все вокруг упорно твердят «сохраняйте дистанцию». Работает один полицейский при огромном потоке людей, бардак. Многие опоздают на работу, по чьей вине интересно знать?

Публикация от Наталья (@lobacheva_natalia)

Столичные власти сами создали опасную ситуацию, при которой существует угроза заражения, сетуют люди в соцсетях.

Наблюдается также скопление машин на столичных дорогах. Пробки образовались практических на всех крупных магистралях на пересечениях МКАД на въездах в Москву. В зависимости от направления люди теряют в заторах больше часа.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие проблемы столпотворения людей в метро. "Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал градоначальник на своей странице в соцсети.
 

Темы: Коронавирус, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.04.2020, 12:33
Гость: Павел__

"да заради порядка - нам никаких ваших жизней не жалко!" - как-то так.
15.04.2020, 12:27
Гость: Евроазиец

Там работают Профессионалы, у каждого штук по пять дипломов о Высшем образовании, причём по парочке из них юридические. А у высшего звена есть даже советские - лучшие в мире! Вы что, не доверяете нашим ВУЗам?!
15.04.2020, 12:04
Гость: Беглый

Некомпетентная власть, за такие вещи нужно тут же увольнять и судить.
Выход найдут, уволят рядового сотрудника.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации