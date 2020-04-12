О цифровых пропусках для поездок в Москве и Подмосковье

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С 15 апреля в столичном регионе вводятся специальные разрешительные документы для передвижения на любом транспорте

В Москве и Подмосковье вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Важно понимать, что это относится только к тем, кто передвигается на транспорте.

Пропуска по-прежнему не нужны, если вы пешком идете в магазин, в аптеку, в поликлинику, выбросить мусор или выгулять собаку (естественно — рядом с домом). Однако в этих случаях необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м) и использовать средства медицинской самозащиты.

Сегодня жизненно необходимо исключить бесцельное хождение. Ведь именно недостаточное соблюдение москвичами режима самоизоляции и вынудило власти пойти на введение цифровых пропусков. Обрадовавшись весеннему потеплению и нерабочим дням (некоторые их, вероятно, перепутали со всеобщими каникулами), многие горожане веселыми компаниями отправились на прогулки в город, на шашлыки в лесопарки.

Такая беспечность в итоге обошлась всем очень дорого. Совокупный суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Москве и области уже составил более 1500 случаев. В учреждения здравоохранения поступает очень много тяжелых больных, система испытывает огромную нагрузку, медики работают в авральном режиме. Москва разворачивает дополнительные коечные мощности.

Вначале шла речь о 20 тысячах, теперь решено увеличить их количество еще на 7-10 тысяч. В области до конца апреля будет развернуто 7 тысяч инфекционных коек. Ситуация развивается драматически, и решение о вводе пропусков дает возможность сохранить жизнь и здоровье москвичей и жителей Подмосковья.

Зачем вводятся пропуска?

Система пропусков вводится для того, чтобы максимально сократить распространения коронавируса. Сейчас «скорые» и больницы работают на пределе, если не ограничивать передвижения, то эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Эта мера оправдана, ее применяют во многих странах мира.

Нужно ли получать пропуск всем москвичам и жителям Подмосковья?

Нет, пока такая обязанность возникает только у граждан, передвигающихся на транспорте. Людям, которые ходят пешком (в магазин, в аптеку, выгулять собаку или вынести мусор), пропуска пока не нужны. Не нужно получать пропуска военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, иным государственным или муниципальным служащим, журналистам, охранникам (в случае, если они передвигаются по работе). Для всех указанных категорий требуется служебное удостоверение или иное подтверждение полномочий. При этом их спутникам пропуска оформлять необходимо. Пока не нужны пропуска тем, кому не исполнилось 14 лет.

Что собой представляет цифровой пропуск?

Пропуск представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. В них зашифрованы срок действия, идентификатор владельца и причина поездки. Также на пропуске содержится QR-код, обеспечивающий его быструю проверку контролирующими должностными лицами.

Я еду на маршрутке, нужен ли мне пропуск?

Пропуск необходим всем, кто передвигается на любом личном и общественном транспорте — автобусе, троллейбусе, маршрутке, метро, такси, трамвае, мотоцикле, скутере, электричке, МЦК и МЦД. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, пропуска понадобятся и велосипедистам.

Когда начнут выдавать пропуска, а когда они станут обязательными?

Выдача пропусков начнется с 13 апреля, она продлится до 30 апреля. Обязательными такие документы станут с 15 апреля.

Должен ли я подтвердить необходимость поездки при оформлении пропуска?

Нет. Система носит заявительный характер. Но власть оставляет за собой право — через информационные системы и с помощью контроля на месте — проверить достоверность сообщаемых сведений. При этом перечень уважительных причин для поездок является открытым.

Как я могу оформить пропуск?

Заказать пропуск можно на портале mos.ru (для Москвы) и на портале uslugi.mosreg.ru (для жителей Подмосковья), выбрав услугу получения цифрового пропуска и заполнив простую анкету. После этого на экране будет отображен цифровой код, который нужно записать, распечатать, сфотографировать или сделать скриншот. Если в анкете вы указали адрес электронной почты, то на нее тоже вышлют пропуск. Он выдается бесплатно.

Моя мама не пользуется интернетом, как ей получить пропуск?

Для москвичей: отправить СМС на короткий номер 7377 или позвонить телефону +7 (495) 777-77-77. Для жителей Подмосковья: по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30 или путем отправки СМС на короткий номер 0250.

Какие данные необходимо предоставить для оформления пропуска?

Нужно указать ФИО, паспортные данные, контактный телефон и электронную почту (по желанию), а также вид транспорта, которым вы намерены воспользоваться. Кроме того, при поездке на личном автомобиле — номер госрегистрации, при поездке на общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии). Далее — в зависимости от цели поездки. При поездке на работу — ИНН работодателя. При поездке в медучреждение или по другим нуждам — маршрут следования.

Как часто можно получать электронный пропуск, существуют ли какие-то особые виды пропусков?

Да. Существует три вида пропусков. Пропуск на работу (если организация работает и необходимо присутствие сотрудника на рабочем месте). Такой пропуск выдается сроком до 30 апреля, включает неограниченное количество поездок на работу и обратно (их, в частности, выдадут и курьерам, занятым в доставке). Пропуск для поездки в медучреждение — действует 1 день, включает поездку в конкретное медучреждение. Получить можно столько раз в неделю, сколько требуется. Пропуск для поездок в личных целях (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.). Выдается на один день, включает поездку до места назначения и обратно. Получить можно два раза в неделю.

Я живу в Подмосковье, но работаю в Москве. Я не смогу попасть на работу?

Сможете. Система электронных пропусков интегрированная и межрегиональная. Столичный регион рассматривается как единая агломерация. Вы сможете проехать на работу в Москву с подмосковным пропуском. Москвичи смогут проехать в Подмосковье с московским пропуском. Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск, для приезда в Подмосковье — подмосковный.

Как пользоваться пропуском?

По требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения, необходимо предъявить паспорт (или иное удостоверение личности, установленное законом) и цифровой пропуск — или в виде распечатки, или на экране смартфона, или записанный вручную код. Проверка будет произведена на месте, немедленно — с помощью специальной программы.

А как обстоит дело с хранением моих персональных данных?

Хранение и обработка персональных данных, которые переданы гражданами для оформления цифрового пропуска, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. После окончания действия режима повышенной готовности информацию о выданных пропусках уничтожат.

«На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему. К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

Автор: Елена Михайлова

Фото с сайта mos.ru