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На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

15:09 15.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Мурманской области приняли решение использовать трекер-браслеты для отслеживания перемещений пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет РИА Новости, на эти цели власти области выделят из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей.

"Выделить из резервного фонда правительства Мурманской области… 1 миллион 479 тысяч рублей на приобретение технических средств и сопутствующего оборудование для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому", - говорится в постановлении правительства области.

Всего планируется закупить 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков. Все это будет передано региональному минздраву для "закрепления на пациентах".

Ранее губернатор Андрей Чибис в своем видеообращении заявил, что в Мурманской области ожидается "очень серьезный рост количества заболевших" коронавирусом. Он не исключил, что, если динамика сохранится, на территории региона будут внедрены электронные пропуска.

По состоянию на утро среды в Мурманской области количество зараженных COVID-19 за сутки выросло вдвое - со 131 до 268, 206 из них – в поселке Белокаменка, на стройплощадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. МЧС развернул аэромобильный госпиталь в этом районе.

Темы: Коронавирус, Мурманская область
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 19:05
Гость: gvozd

труба..
каждый дурак себя князем мнит..
людей пользуют как арестантов.
15.04.2020, 17:30
Гость: во во

во, а потом и на всех остальных надеть (так, на всякий случай, что бы потом не заморачиваться), только уже за их счет.
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