ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

09:17

Федеральная налоговая служба России предложила свести все официальные данные о гражданах в единый регистр, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замруководителя ведомства Виталия Колесникова.

По его мнению, эта мера позволит определять доходы каждого домохозяйства, заметив, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - считает Колесников, признавшись, что этот "законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы"

Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

Предполагается, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".

"В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает", - сказал глава комитета Александр Хинштейн.

В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Согласно положениям проекта, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России.