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Всероссийские проверочные работы в школах пройдут осенью

10:37 17.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут проведены осенью, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. Решение о переносе было принято после консультаций с учителями, региональными властями, родителями.

"После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - цитирует агентство слова Кравцова. 

Отмечается, что оценки за ВПР в начале следующего года не будут аттестацией школьников. Они будут учитываться в качетсве "входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса".

"После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа", - резюсировал министр.

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 14:50
Гость: о как!

Прошу,хотя бы одного родителя,с кем консультировались оставить свой комментарий.Терешкову,как известно ,завалили письмами об обнулении вождю сроков,Исинбаевой пенсионеры покоя не давали-дай поработать ,а не гнать на пенсию в 60 и 55 соответственно.И вот дошла очередь до родителей...
17.04.2020, 12:48
Гость: Ай-я-яй , на теме ОБРАЗОВАНИЕ такой ляпсус

- резюсировал министр.
Темы: Школьное образование в России

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/04/17/shkolnoe-obrazovanie-v-rossii/873064-vserossiiskie-proverochnye-raboty-v-shkolak
что такое РЕЗЮСИРОВАЛ?
есть простое русское слово СКАЗАЛ министр
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