Всероссийские проверочные работы в школах пройдут осенью

10:37

Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут проведены осенью, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. Решение о переносе было принято после консультаций с учителями, региональными властями, родителями.

"После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - цитирует агентство слова Кравцова.

Отмечается, что оценки за ВПР в начале следующего года не будут аттестацией школьников. Они будут учитываться в качетсве "входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса".

"После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа", - резюсировал министр.