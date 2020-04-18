В России продлили срок действия паспортов и водительских удостоверений

13:59

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.

Согласно указу, россияне, которым исполнилось 14 лет, но не успели получить паспорта в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт, сообщает "Интерфакс".

Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов.

В указе отмечается, что данные меры принимаются в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.