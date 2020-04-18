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Путин приостановил депортацию иностранцев и лиц без гражданства

17:11 18.04.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение иностранцев в России и лиц без гражданства, в целях предупреждения распространения коронавируса. 

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.

В течение этих трех месяцев иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Продление не потребуется для разрешения на работу, патента, документов, разрешающих привлекать иностранных сотрудников, пишет РБК.

Кроме того, в течение этого времени работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. При этом, согласно указу, они обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо прочего, в этот период иностранцев не будут депортировать, применять к ним административное выдворение, передачу другому государству, а также лишать их статуса беженца, аннулировать выданные ранее визы, патенты, разрешение на работу и другие документы.

Темы: В России
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18.04.2020, 17:20
Гость: Про всех

вспомнил, кроме россиян.
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