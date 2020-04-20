ОМОН начал разгон митинга против самоизоляции во Владикавказе
Недовольные введенным режимом самоизоляции жители Владикавказа устроили на площади Свободы несанкционированный митинг.
Многие из собравшихся жалуются на потерю работы.
Как сообщает ГТРК «Алания», на площади много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства. К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров, но митингующие не стали его слушать.
По последней информации, полицейские начали оттеснять митингующих. Видео событий опубликовал Telegram-канал BAZA.
По мнению участников акции, никакой эпидемии нет, а власти пытаются ограничить граждан в праве на массовые собрания.
По данным «ОВД-инфо», задержаны организаторы акции - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.