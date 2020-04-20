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ОМОН начал разгон митинга против самоизоляции во Владикавказе

16:00 20.04.2020
Стоп-кадр из видео в Twitter
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Недовольные введенным режимом самоизоляции жители Владикавказа устроили на площади Свободы несанкционированный митинг.

Многие из собравшихся жалуются на потерю работы.

Как сообщает ГТРК «Алания», на площади много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства. К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров, но митингующие не стали его слушать.

По последней информации, полицейские начали оттеснять митингующих. Видео событий опубликовал Telegram-канал BAZA.

По мнению участников акции, никакой эпидемии нет, а власти пытаются ограничить граждан в праве на массовые собрания.

По данным «ОВД-инфо», задержаны организаторы акции - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

Темы: Коронавирус, Владикавказ, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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20.04.2020, 18:24
Гость: Тогда

будете в схронах осколки и пули вытаскивать из ваших майданутых пятых точек!
20.04.2020, 18:09
Гость: советский

За их свободу пусть борется куршавельско-рублевская публика. Это достаточно активная и влиятельная сила. И сам президент туда заглядывает. Видимо, поддерживает своих "соратников".
Обойдутся без моего участия.
20.04.2020, 17:46
Гость: Аксхар

Митинг требовал у госдепа поменять власть.
Все комментарии (24)
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