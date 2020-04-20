ОМОН начал разгон митинга против самоизоляции во Владикавказе

16:00

Стоп-кадр из видео в Twitter

Недовольные введенным режимом самоизоляции жители Владикавказа устроили на площади Свободы несанкционированный митинг.

Многие из собравшихся жалуются на потерю работы.

Как сообщает ГТРК «Алания», на площади много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства. К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров, но митингующие не стали его слушать.

По последней информации, полицейские начали оттеснять митингующих. Видео событий опубликовал Telegram-канал BAZA.

По мнению участников акции, никакой эпидемии нет, а власти пытаются ограничить граждан в праве на массовые собрания.

По данным «ОВД-инфо», задержаны организаторы акции - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.