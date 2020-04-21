Патриарх попросил у правительства отсрочку по оплате коммуналки

17:06

Патриарх Кирилл направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предоставить для церковных учреждений отсрочку по уплате коммунальных платежей. Из-за COVID-19 РПЦ отмечает снижение объема пожертвований.

Письмо было отправлено 9 апреля. Глава РПЦ просит отсрочить платежи до тех пор, пока не будут сняты ограничительные меры, чтобы церкви и монастыри могли начать работу. По его словам, РПЦ оплачивает счета за тепло, электричество, газ, воду и даже вывоз мусора из пожертвований прихожан. Но в последнее время из-за пандемии коронавиурса и режима самоизоляции они снизились. Первым письмо патриарха опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий». РБК подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника.

Мишустин переправил письмо патриарха в профильные министерства, в том числе в Минприроды и Минстрой. В министерстве строительства заявили, что об отсрочке придется договариваться напрямую с поставщиками. «Решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов», — заявили в ведомстве. В Минприроды заняли аналогичную позицию.

Представители группы компаний «Эколайн», которые вывозят мусор из Москвы и Московской области, письма от РПЦ не получали. Но отметили, что у регоператоров нет запаса прочности и за свой счет отсрочку они не могут предоставить. «Очевидно, что решение об отсрочках платежей должно приниматься региональными властями и должно быть в итоге компенсировано региональному оператору», — отметил представитель группы компаний «Эколайн».