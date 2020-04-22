За месяц на родину вернулись более 170 тысяч россиян

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Свыше 170 тысяч россиян вернулись на родину из-за границы вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение Росавиации и Министерства транспорта.

«Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170 286 соотечественников. С 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3 632 россиян», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении,власти уже сформировали предварительный график вывозных рейсов из зарубежных стран до 27 апреля 2020 года.

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля», — добавили в ведомствах.

Среди государств, из которых в скором времени будут вывозить россиян, в том числе называются Индия, Таиланд, Индонезия и Испания.