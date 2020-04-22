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За месяц на родину вернулись более 170 тысяч россиян

13:57 22.04.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Свыше 170 тысяч россиян вернулись на родину из-за границы вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение Росавиации и Министерства транспорта.

«Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170 286 соотечественников. С 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3 632 россиян», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении,власти уже сформировали предварительный график вывозных рейсов из зарубежных стран до 27 апреля 2020 года.

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля», — добавили в ведомствах.

Среди государств, из которых в скором времени будут вывозить россиян, в том числе называются Индия,  Таиланд, Индонезия и Испания.

Темы: Россия, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 18:51
Гость: Алекс Дорф

Спрашиваешь "где же суть?". Так прямо в твоем рту и суть, любитель Родины издалека.
22.04.2020, 18:27
Гость: неври патолог

Ты где там наших Мань увидела .
Ты Мань глаза свои открой.
Я слышал пухнут все от голода.
Аль ето когнитивный сбой?
22.04.2020, 18:06
Гость: Да

Лучше всех- в мире дела во Вьетнаме..

ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ И КИТАЙСКИЙ, И ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ОПЫТ..

А маски каким-то чудом оказались просто сразу и у всех..

Между прочим - там 100 миллионов населения, есть граница с Китаем...а заболело человек 400, и вроде, вообще никто пока не умер..
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