«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджерам

17:37

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне кризиса отрасли перевозок объявила о сокращении зарплат руководству. Топ-менеджмент компании будет получать на 40% меньше прежнего, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя пееревозчика Михаила Демина.

По его словам, оклады будут пересчитаны, начиная с 1 апреля. Как отметил Демин, это решение было «добровольным» и «консолидированным». Представитель авиакомпании также подчеркнул, что «Аэрофлот» шаг за шагом проводит «программу сокращения затрат».

«Закупается только самое необходимое», — пояснил он.

Пандемия коронавируса привела к ряду ограничений и закрытию границ. В результате этого российские авиакомпании терпят колоссальные убытки. По подсчетам экспертов, каждый день отечественные перевозчики теряют около 500 миллионов рублей. Из зарубежных рейсов на сегодня остались только полеты по вывозу россиян из-за рубежа.

О значительном сокращении частоты полетов, в частности, и в мае, ранее объявил «Аэрофлот».