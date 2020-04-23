]]>
]]>
Главная В России Новости

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджерам

17:37 23.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне кризиса отрасли перевозок объявила о сокращении зарплат руководству. Топ-менеджмент компании будет получать на 40% меньше прежнего, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя пееревозчика Михаила Демина.

По его словам, оклады будут пересчитаны, начиная с 1 апреля. Как отметил Демин, это решение было «добровольным» и «консолидированным». Представитель авиакомпании также подчеркнул, что «Аэрофлот» шаг за шагом проводит «программу сокращения затрат».

«Закупается только самое необходимое», — пояснил он.

Пандемия коронавируса привела к ряду ограничений и закрытию границ. В результате этого российские авиакомпании терпят колоссальные убытки. По подсчетам экспертов, каждый день отечественные перевозчики теряют около 500 миллионов рублей. Из зарубежных рейсов на сегодня остались только полеты по вывозу россиян из-за рубежа.

О значительном сокращении частоты полетов, в частности, и в мае, ранее объявил «Аэрофлот».

Темы: Российские авиакомпании, Аэрофлот
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.04.2020, 20:33
Гость: Спасибо

успокоили.
23.04.2020, 20:12
Гость: Андрей

Была зарплата миллион, а станет 600.000 - не умрут
23.04.2020, 20:01
Гость: Правительство

просто обязано помочь топающим менеджерам аэрофлота.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации