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За сутки в России выявили 4774 новых случая заражения коронавирусом

10:48 23.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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У 4774 россиян выявили COVID-19 за последние сутки. При этом общее число инфицированных выросло до 62 773 человек. Об этом заявили в оперштабе. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Днем ранее оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев до этого.

Новые случаи выявлены в 81 российском регионе. Большинство из них в Москве и Подмосковье. Зарегистрировано 42 летальных случая. Полностью выздоровел 471 человек.

Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. За весь период в России скончалось 555 человек.

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33 940 человек. 288 зараженных скончались, 27 из них за последние сутки.

Россия входит в топ-10 стран по числу инфицированных. Для борьбы весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Минздрав предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 15:08
Гость: Петров

Не понимаю Вас господа - товарищи из КМ. Вам то это зачем???
23.04.2020, 15:05
Гость: Трезво нужно смотреть. Так ведь?

А трезво - от свиного гриппа умерло больше людей чем от этого.
И за прошлый год от пневмоний умерло больше . Искать не буду. здесь неоднократно писали.То же самое говорили в студии у Норкина. Вирусологи, сан. врачи.
Офигенной с мертности нет. Нас элеменарно "стращают" как сказала САМА Скабеева.
Считаю что это подло.

А в остальном не понимаю, зачем Штурману такие интимные подробности "сколько тестов проведено в России". Имхо каждого нормального чела должен интересовать свой регион.
И ещё святая вера в тесты или предполагаемые прививки.
По телевизору недавно было- одна третья часть от пришедшей партии тестов была уже заражена.
Единственное разумное у Штурмана - почему не сообщается сколько людей с вирусом лечатся дома.

Самоизолюция при "недо ЧС" есть не забота о людях, как нам подбрасывают, а время мобилизоваться для медиков.
Доктор Мясников который там чем-то заведует , намедни заявил-ПОСПЕШИЛИ С ЭТИМ (недо ЧС) и пик будет через месяц-два.Надо было позже на неё уходить. А раз так, надо заканчивать с изоляцией, потому что люди и экономика не выдержат.
А Песков говорит другое. Голикова третье.
Получается врач говорит одно. кремлёвские другое.

Все говорят разное. Ни стратегии, ни тактики.

О каком доверии или уважении может быть речь.
23.04.2020, 14:18
Гость: - напоминает компании в Союзе:

больше, выше, быстрее!
очередные показатели...=

так делают везде в мире, дятел-антисоветчик.Дают статистику и динамику.
Скорей не антисоветчик, а брюзга. Лишь бы что ляпнуть.

Вам подобным не угодишь.
Сообщаю -плохо.
Не сообщаю- от нас скрывают.
И всё как Союзе
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