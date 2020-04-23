За сутки в России выявили 4774 новых случая заражения коронавирусом

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У 4774 россиян выявили COVID-19 за последние сутки. При этом общее число инфицированных выросло до 62 773 человек. Об этом заявили в оперштабе. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Днем ранее оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев до этого.

Новые случаи выявлены в 81 российском регионе. Большинство из них в Москве и Подмосковье. Зарегистрировано 42 летальных случая. Полностью выздоровел 471 человек.

Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. За весь период в России скончалось 555 человек.

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33 940 человек. 288 зараженных скончались, 27 из них за последние сутки.

Россия входит в топ-10 стран по числу инфицированных. Для борьбы весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Минздрав предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.