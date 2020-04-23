Власть так напугана, что заранее натравливает на россиян полицию?

Правоохранительные органы будут выполнять заведомо противозаконные фунции

В правительстве подготовили законопроект, предусматривающий право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

© KM.RU, Алексей Белкин

Поправки, которые расширяют права полиции, на этой неделе одобрены правительством, но в Государственную думу еще не поступили.

Согласно законопроекту полиция получит право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными» место проведения массовых мероприятий; оцеплять жилые дома или другие объекты, блокировать территории, а также проводить в границах оцепления личный осмотр граждан, их вещей, осматривать транспортные средства.

Кроме того, полицейские смогут вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Если машину вскроют в отсутствие владельца, то на его информирование о произошедшем у полиции будет 24 часа. При этом никакой ответственности за причиненные ущерб полицейские не понесут.

Документ предусматривает право полицейского применить огнестрельное оружие при задержании, если подозреваемый пытается прикоснуться к оружию или совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Законопроектом предусмотрен также иммунитет для полицейских «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Предложенные поправки, по мнению председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова, соответствуют международной практике и не нарушают права граждан.

«Дополнительная юридическая защита сотрудника полиции, если его действия не превысили должностные полномочия, — это очень хорошее решение, потому что сейчас даже против преступников полицейские нередко боятся применять табельное оружие, так как потом могут быть проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом», — заявил он.

А вот первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает не спешить и дождаться поступления законопроекта в Государственную думу, прежде чем выносить серьезное суждение о необходимости поправок. Он не исключает, что до внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы дело может не дойти.

— Сейчас нет возможности его посмотреть, изучить, особенно Пояснительную записку. Именно в ней обосновывается необходимость принятия тех законодательных мер, которые предлагаются, а также приводятся другие аргументы. Не имея текста не зная цели и задачи этого законопроекта, не зная в какие кодексы предлагается внести изменения, это будет некорректное рассуждение, основанное на словах журналистов.

Между тем, многие юристы и правозащитники также хотели бы видеть сам документ, в том числе Пояснительную записку, однако появление информации о его разработке вызывает их обеспокоенность. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод рассказал «СП», что в СПЧ идет активное обсуждение опубличенной информации.

— Коллеги высказывают серьезную тревогу. По их мнению, необходимо, прежде всего, провести обсуждение этого законопроекта с участием правозащитников, правоведов, экспертов. Есть серьезные риски в этих поправках, которые могут породить серьезные злоупотребления.

Во-первых, мы понимаем, что закон «О полиции», когда принимался и подразумевалась широкая реформа системы МВД, далеко не полностью выполнил свое предназначение. Регулярно мы узнаем о злоупотреблениях на разных этажах правоохранительной системы: и МВД, и регионы, и низовой уровень. Применение пыток, коррупция, чрезмерное употребление силы силовиками на протестных акциях прошлым летом, иные злоупотребления у всех на устах.

Эти поправки, особенно часть, которая касается иммунитета для правоохранителей, очень опасна. По сути дела, порождается безнаказанность правоохранителей, они выводятся из-под ответственности перед законом, и это может породить новые злоупотребления.

Что касается поправки о вскрытии транспортных средств для спасения граждан или обеспечения их безопасности, то отчасти это оправдано. Например, ребенок оставлен безответственными родителями в машине, задыхается, нужно вскрыть машину. Полицейский не может пройти мимо. Возникает вопрос об ущербе автотранспорту, кто его будет возмещать, будет ли в этом участвовать МВД.

Относительно применения оружия при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться, но и совершить иные действия, дающие основание расценивать их как угрозу, очень расплывчатая формулировка. Возможна чисто субъективная оценка: полицейскому может показаться, что эти действия представляют угрозу, а на самом деле они не будут представлять угрозу, и полицейский сможет иными способами предотвратить правонарушение, обезвредить нарушителя закона.

И так далее — оцепление территории, жилых помещений, обеспечение безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Думаю, инициаторы закона действуют на перспективу, учитывая рост протестных настроений.

Мы недавно видели протест во Владикавказе. Сейчас, в условиях пандемии, серьезные проблемы: люди теряют рабочие места, снижается покупательская способность. После пандемии возможен всплеск протестных настроений. Таким образом правительство дает дополнительные полномочия МВД, но поправки так проработаны, что могут породить серьёзные нарушения закона со стороны силовиков.

— Вы упомянули о пандемии. Насколько уместно в условиях, когда права граждан и так ограничены, обсуждать подобные поправки?

— Я считаю, этот законопроект не к месту. Если посмотреть закон «О полиции», то у наших полицейских достаточно полномочий для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Дай Бог предотвратить нарушения, которые мы сплошь и рядом видим в условиях пандемии: необоснованные задержания, штрафы, иной произвол в отношении граждан.

Эти поправки вызвали сейчас абсолютно ненужное кипение, возбуждение людей и не добавят рейтинга правоохранительному ведомству и исполнительной власти.

Адвокат Дмитрий Аграновский предлагает посмотреть на ситуацию с двух сторон — законопослушных граждан и полиции.

— Совершенно необязательно, что полиция действует из зловредных побуждений. Они считают, что таким образом смогут лучше раскрывать преступления, защищать наши права и жизни. Но это с их точки зрения.

С нашей точки зрения, сейчас и так по всем направлениям происходит тотальное наступление на гражданские права. В некоторых местах ситуация такова, что можно временно какие-то гражданские права ограничит. Например, я сижу на самоизоляции, отношусь к этому с пониманием и всех призываю делать тоже самое. Но я вижу, что меры полицейского, государственного реагирования очень хаотичны и подчас чрезмерны. Это даже и меры, которые направлены непосредственно на борьбу с эпидемией и кризисом.

При этом я вижу, что сейчас пытаются ввести меры, которые никак с кризисом и эпидемией не связаны. И последние предложения по расширению полномочий полиции никак не вытекают ни из кризисной экономической ситуации, ни из эпидемиологической обстановки.

Я понимаю, что сейчас, наверное, самое подходящее время, чтобы принять какие-то полицейские предложения, чтобы ограничить права граждан. Но кризис рано или поздно пройдет, мы, надеюсь, будем дальше жить в демократическом государстве, а все эти законы, которые очень существенно увеличили права властей и очень существенно ограничили наши права, скорее всего, останутся.

На сегодняшний день, на мой взгляд, у полиции и других служб более чем достаточно полномочий, чтобы осуществлять свои профессиональные обязанности и расширять их я не вижу необходимости. В конце концов, у нас не война — если бы было военное положение, можно было бы как-то понять. То, что сейчас происходит в обществе не обуславливает необходимость ужесточения полицейских мер и расширение полномочий, кроме направленных на соблюдение карантина.

— Не связана ли эта инициатива с возможными массовыми беспорядками из-за недовольства людей карантинными мерами, которые с каждым днем ужесточаются?

— Народ начинает злиться и волноваться. Потому что деньги кончаются, реальной материальной помощи ждать неоткуда, простому народу она не оказывается, особенно это касается самозанятых, которых от 15 до 25 миллионов. Для многих, кто не является формально безработным, госслужащим это целая проблема.

Но даже если теоретически будут какие-то массовые беспорядки (надеюсь до них власть не доведет), то имеющегося правового регулирования, мер реагирования более чем достаточно. Никакого дальнейшего расширения полномочий не нужно.

Как ни странно это звучит, но ничего особенного не происходит: да, есть эпидемия, кризис, но это не то, что мгновенно угрожает жизни огромного количества людей. Даже режим Чрезвычайной ситуации не вводится, и обоснованно — ситуация не дошла. Так почему ж силовиков наделять чрезвычайными полномочиями?

Адвокат, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский отмечает, что поправки дают дополнительные права полиции, однако судить о них сложно, так как пока не опубликован весь документ.

— У меня, как у вице-президента движения автомобилистов России, вызывает вопрос вскрытие машины в отсутствие хозяина. Как, когда, на каких основаниях? Это остается в значительной степени не ясно.

Оцепление, окружение здания. Если террористы обстреливают, то, конечно, надо даже квартал оцеплять. А если другой случай… Все должно быть детализировано.

— Не приведет ли возможное расширение прав полицейских к нарушению прав граждан?

— Любое расширение прав правоохранительных органов ведет за собой нарушение прав граждан. Другое дело, что это может сделано сотрудником полиции умышленно, а может исходя из его понимания вопроса. Например, сейчас оружие может применяться для обезвреживания животного: но одно дело когда он в овчарку выстрелил, которая погрызла людей, а ведь теоретически он может и в болонку выстрелить, которая ничего не сделала. Двери в жилище очень часто ломают без оснований.

Сразу возникает вопрос о контроле: судебный, прокурорский, общественных организаций. Получается, что контроль и надзор за полицией надо усиливать любой ценой.

— Насколько велик риск увеличения злоупотреблений, если права полиции будут расширены?

— Риск велик. Чтобы быть адвокатом или судьей, необходимо, во-первых, высшее, а во-вторых, высшее юридическое образование. А чтобы быть сотрудником полиции, достаточно среднего. Вот, уже один критерий. Я видел следователей с дипломом химического факультета. Учитывая, что их не хватает, риск очень велик.

— Внесение этих поправок именно сейчас может быть связано с растущим недовольством кризисом, карантинными мерами?

— Частично. Эти поправки давно лежали.