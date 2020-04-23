Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

17:16

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.

Как пишет газета "Ведомости", письмо с рекомендациями ведомства были разосланы всем рестораторам столицы. Сейчас общепит работает исключительно в режиме доставки.

На первом этапе снятия карантинных мер работать смогут только заведения площадью не более 50 кв.м при условии установки в зале не более 5 столов, рассчитанных на 1-2 человек, на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.

При стойком снижении заболевания COVID-19 в регионе открыться смогут заведения с не более чем 20 посадочными местами. Столики должны быть рассчитаны по-прежнему на 1-2 человека, а расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. На этом этапе разрешается проводить массовые мероприятия, такие как банкеты, поминки и тому подобные. Однако столы должны быть размещены на расстоянии не менее 1 метра друг от друга с посадкой на 1-2 человека.

На последнем этапе, в условиях штатного режима, при отсутствии заболеваний COVID-19 в регионе и стойкой тенденции к снижению в стране, заведения будут работать в обычном режиме.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, эта схема позволит осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.

Владельцы же заведений общепита настроены не столь оптимистично. По их словам, при таком подходе, большая часть заведений сможет вернуться к работе только на последнем этапе, так как открывать ресторан на 20 посадочных мест просто не рентабельно.

При этом, с момента смягчения карантинных мер начнут действовать все приостановленные обязательства: возобновятся замороженные оплаты поставщикам и арендодателям, придется вывести на работу персонал.