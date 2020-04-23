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Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

17:16 23.04.2020
Фото © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.

Как пишет газета "Ведомости", письмо с рекомендациями ведомства были разосланы всем рестораторам столицы. Сейчас общепит работает исключительно в режиме доставки.

На первом этапе снятия карантинных мер работать смогут только заведения площадью не более 50 кв.м при условии установки в зале не более 5 столов, рассчитанных на 1-2 человек, на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.

При стойком снижении заболевания COVID-19 в регионе открыться смогут заведения с не более чем 20 посадочными местами. Столики должны быть рассчитаны по-прежнему на 1-2 человека, а расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. На этом этапе разрешается проводить массовые мероприятия, такие как банкеты, поминки и тому подобные. Однако столы должны быть размещены на расстоянии не менее 1 метра друг от друга с посадкой на 1-2 человека. 

На последнем этапе, в условиях штатного режима, при отсутствии заболеваний COVID-19 в регионе и стойкой тенденции к снижению в стране, заведения будут работать в обычном режиме.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, эта схема позволит осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.

Владельцы же заведений общепита настроены не столь оптимистично. По их словам, при таком подходе, большая часть заведений сможет вернуться к работе только на последнем этапе, так как открывать ресторан на 20 посадочных мест просто не рентабельно.

При этом, с момента смягчения карантинных мер начнут действовать все приостановленные обязательства: возобновятся замороженные оплаты поставщикам и арендодателям, придется вывести на работу персонал.

Темы: Коронавирус, Рестораны и кафе в жизни современного человека, Ресторанный бизнес и общественное питание, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 20:03
Гость: Да

При стойком снижении заболевания COVID-19 в регионе открыться смогут заведения с не более чем 20 посадочными местами.
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СМЫСЛА ТОРОПИТЬСЯ НЕТ..ПУСТЬ СОВЕРШЕНСТВУЮТ ДОСТАВКУ, ЭТО И ПОТОМ ПРИГОДИТСЯ...А ОТКРЫВАТЬ - ТОЛЬКО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСПЫШКИ ПОЛУЧИШЬ..

ПРИТОМ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОКА НЕ БУДЕТ..

После того, как в регионе 2 недели не будет заражений - можно..

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В целом "что вспоминать о прошлом счастье - вернуть былое, нам былое не дано" ----- надо всех постепенно переводить на другую экономику, мобилизационную в основе и государственно ориентированную, как минимум.. а для этого надо составить списки производств, которых нам не хватило в этот кризис..и всех - туда..а дежную систему, видимо, придётся делать"двухконтурную"...

Рубли внутренние(зарплаты всем, пенсии и прочее - бюджетникам)и внешние...(возможно, выделить ещё и рубли капзатратные),а между ними, пусть и процветает рынок..одно время и налогов не брать.. вместо мелкого бизнеса..

Единственное - пока ЦК КПСС не нужен...хватит и губернаторов..
23.04.2020, 19:40
Гость: stalker

У меня вопрос. В слове "описал" в данном случае надо ставить ударение на букву "а" или "и" ?
23.04.2020, 18:34
Гость: Старик Похабыч

Слово нерентабельно пишется слитно
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