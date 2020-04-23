В Москве стали тестировать методику лечения коронавируса гелием

11:55

Российские ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москве стали испытывать новую методику борьбы с коронавирусом. Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, ее суть заключается в использовании гелия, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, эффективность гелия при лечении связана с особым свойством этого газа. Он приводит в норму газовый состав крови и создает кислотно-щелочное равновесие при острых легочных заболеваниях. В пресс-службе также подчеркнули, что этот элемент может предотвращать кислородное голодание. Это, в свою очередь, способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

Также гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что важно, поскольку нарушение микроциркуляции – одна из главных причин смертности от COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 62 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных в Москве (33 940), Подмосковье (7 278) и Санкт-Петербурге (2 458). От заболевания умерли 555 россиян. Коронавирус стал причиной введения режима самоизоляции во многих регионах страны. В столице была введена система спецпропусков, без которых перемещение по городу разрешено только пешком.