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В Москве стали тестировать методику лечения коронавируса гелием

11:55 23.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Российские ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москве стали испытывать новую методику борьбы с коронавирусом. Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, ее суть заключается в использовании гелия, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, эффективность гелия при лечении связана с особым свойством этого газа. Он приводит в норму газовый состав крови и создает кислотно-щелочное равновесие при острых легочных заболеваниях. В пресс-службе также подчеркнули, что этот элемент может предотвращать кислородное голодание. Это, в свою очередь, способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

Также гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что важно, поскольку нарушение микроциркуляции – одна из главных причин смертности от COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 62 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных в Москве (33 940), Подмосковье (7 278) и Санкт-Петербурге (2 458). От заболевания умерли 555 россиян. Коронавирус стал причиной введения режима самоизоляции во многих регионах страны. В столице была введена система спецпропусков, без которых перемещение по городу разрешено только пешком.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 21:09
Гость: Американец

Пусть теперь эта жирный урод с дебильной мордой боится гнева Америки.Наплевать на возмущение ублюдка, который по собачьи лает на Америку.Имею ввиду "личный опыт".
23.04.2020, 19:53
Гость: личный опыт

"Значит на него американцы обратят внимание. Товарищ до конца своей жизни будет невыездным.
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Все. Я патсталом от смеха. Бу-га-га... Получается, что если начальница пиндосского Министерства правды назвала человека "преступником", то при выезде за пределы России его обязательно арестуют, а пиндосский "суд" автоматом проштампует ему тюремный приговор.
И эти пиндосы учили Россию демократии.
Нет, не ту страну назвали Гондурасом.
23.04.2020, 19:47
Гость: stalker

На счет брехунов не знаю. Руководствуюсь информацией, публикуемой на наших ТВ каналах. В Германии при 150 тыс. заболевших уже 103 тыс. выздоровели. У нас при 62 тыс. заболевших выздоровели чуть больше 3,7 тыс. человек. Делайте выводы. Информация взята из видеотаблиц на телеканале "Россия". Надо просто уметь сравнивать и быть внимательным к фактам.
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