Лишь 7% россиян назвали достаточными меры господдержки во время пандемии

14:17

Только 7% россиян назвали достаточными те меры материальной поддержки, которые приняли власти России на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), пишет Znak.com.

По данным исследования, больше половины опрошенных (69%) частично или вообще не доверяют официальным сведениям о COVID-19. Почти половина (45%) респондентов заявили о недостаточности принимаемых правительством мер поддержки граждан, еще 38% видят полное бездействие кабмина.

По этой причине порядка 74% россиян убеждены, что их материальное положение в ближайшее время заметно ухудшится. Россияне также считают, что на территории РФ следует объявить режим ЧС или ЧП. Если же этого не происходит, то, считают респонденты, следует постепенно снимать ограничения, тогда граждане смогут вернуться на рабочие места и самостоятельно выбирать способы изолирования.

Опрошенные россияне также предлагают ввести временный мораторий на выплаты по ипотечным кредитам и снять с граждан нагрузку в виде оплаты ЖКХ. Для бизнеса же предлагается освобождение от налогов, ввод льготных тарифов на продукцию постоянного спроса. Респонденты также убеждены, что правительство должно оказать финансовую поддержку населению.

Наибольший урон, по мнению россиян, нанесет не сам коронавирус, а неэффективность поддержки населения. Респонденты отмечают: «если ситуация с вирусом действительно серьезная, то необходимо объявлять режим ЧС со всеми необходимыми выплатами населению», «верните обычную жизнь, то, что творится сейчас, убьет людей больше».

Тем не менее подавляющее большинство россиян (75%) считают существенной угрозу здоровью населения от распространения коронавируса, для самих себя — 57%.