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РЖД закупит компьютеры на один миллиард рублей

20:08 23.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госкорпорация «Ростех» поставит для ОАО «РЖД» порядка 15 тысяч компьютеров с процессорами российского производства. При этом сумма контракта превышает 1 миллиард рублей. Об этом 23 апреля сообщил ТАСС.

По данным агентства, отвечать за реализацию контракта будет «дочка» госкорпорации — Национальный центр информатизации.

Отмечается, что конкурс на закупку 15 тысяч ПК был объявлен еще в конце 2019 года. Тогда отмечалось, что у компьютеров будут отечественные процессоры «Эльбрус». Но уже через месяц ФАС отменила тендер, поскольку на него пожаловалась одна из организаций. Претензии заключались в том, что «Российские железные дороги» прописали технические требования, которые говорили об определенном производителе. По предписанию антимонопольного ведомства РЖД изменили техническую документацию и дали старт новому конкурсу. Структура Ростеха оказалась его единственным участником.

Согласно документам, цена одного компьютера для РЖД не должна превышать 72 тысяч рублей. Все ПК должны быть поставлены в 230 подразделений РЖД в разных регионах страны в срок до 21 декабря 2020 года.

Темы: ОАО «Российские железные дороги», Ростехнологии
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 21:29
Гость: Ну, ясен пень!

Мы ж ездим на компьютерах, не на поездах.
23.04.2020, 21:21
Гость: Не без этого

Потом какой-нибудь специальный железнодорожный коронавирус появится.
23.04.2020, 21:08
Гость: Дед

Пару дней назад возникла необходимость воспользоваться услугами этой конторы.Станция у нас маленькая.Поездов ходит мало.Утром до областного центра и вечером обратно.Пришел за 40 минут.
Касса не работает.Написано,что бы воспользовались он-лайн сервисом.Каким? у меня кнопочный телефон!Посмотрел:налички хватает.На всякий случай пенсионная карта МИР на руках.
Приходит поезд.Проводник на нас наехал -почему без билетов.Хорошо нас 5 человек было.Хором ему ,что касса не работает!Впускает.
Безнал не принимает.Кассовый аппарат отсутствует.И самое паршивое,что цена билета не 170 рублей как указано на сайте, а 260!
Ближайший банкомат в посёлке в 2км от станции.стоянка поезда 1 минута.
Я и ещё один человек остались на перроне.
Спасибо РЖД!
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