РЖД закупит компьютеры на один миллиард рублей

20:08

Госкорпорация «Ростех» поставит для ОАО «РЖД» порядка 15 тысяч компьютеров с процессорами российского производства. При этом сумма контракта превышает 1 миллиард рублей. Об этом 23 апреля сообщил ТАСС.

По данным агентства, отвечать за реализацию контракта будет «дочка» госкорпорации — Национальный центр информатизации.

Отмечается, что конкурс на закупку 15 тысяч ПК был объявлен еще в конце 2019 года. Тогда отмечалось, что у компьютеров будут отечественные процессоры «Эльбрус». Но уже через месяц ФАС отменила тендер, поскольку на него пожаловалась одна из организаций. Претензии заключались в том, что «Российские железные дороги» прописали технические требования, которые говорили об определенном производителе. По предписанию антимонопольного ведомства РЖД изменили техническую документацию и дали старт новому конкурсу. Структура Ростеха оказалась его единственным участником.

Согласно документам, цена одного компьютера для РЖД не должна превышать 72 тысяч рублей. Все ПК должны быть поставлены в 230 подразделений РЖД в разных регионах страны в срок до 21 декабря 2020 года.