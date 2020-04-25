Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

10:19

Для борьбы с коронавирусом мало соблюдать ограничительные меры в течение двух инкубационных периодов, для борьбы необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", - приводит слова Поповой "Интерфакс".

Она отметила, что нужен как минимум третий инкубационный период, "нужно очень четко соблюдать те меры, которые предписаны".

По ее словам, при соблюдении всех мер, "мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли".

Она отметила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции - иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

Число случаев COVID-19 в РФ за минувшие сутки увеличилось на 5849, общее количество заболевших в стране достигло 68 622.