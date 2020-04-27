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«Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет в онлайне

15:41 27.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Памятная акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса, состоится 9 мая в формате видеотрансляции. Об том сообщил ТАСС 27 апреля.

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — сообщается в релизе движения «Волонтеры Победы».

В данный момент готовится общая база данных, из которой создадут видеоряд из снимков участников ВОВ и их родственников с памятного марша. Заполнить форму можно на сайтах «Бессмертного полка России» и проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что в оставшиеся до памятной даты дни волонтеры займутся обработкой данных, чтобы избежать трансляции оскорбительных, провокационных и порочащих память героев вонйы публикаций.

В апреле президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о переносе парада Победы и других мероприятий 9 мая из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что парад все равно будет проведен в этом году, однако не назвал новую дату мероприятия.

Темы: Праздники в России и за рубежом, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 20:14
Гость: Рабинович

Читаю обращение Василия Ланового:
- Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно... И вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. Мы все вместе исполним любимую песню, "День Победы"!...
...
Можно всё-таки уточнить? Я должен вывесить фото своих дедушек на балконе? Или включив камеру на компьютере, ходить с портретами по комнате? Или оформив разовый пропуск, пройтись по улице, соблюдая "социальную дистанцию" и распевая "День Победы"?
27.04.2020, 18:59
Гость: Ну теперь

выкинуть портрет ветерана в урну ствнет не в пример легче.
27.04.2020, 16:48
Гость: и сказал волонтёр волонтёру "я тебя волонтёр отбутофорю"

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — сообщается в релизе движения «Волонтеры Победы».////
Во какая народная инициатива.Сразу видно её снизу!И деньги с низу на эту народную инициативу народ сам собрал!
А вот к обучению школ в онайн режиме "волонтеры образования" обнаружили полную профессиональную неготовность.
Не в коня корм!?...Или игрища большевистские продолжаются !
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