«Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет в онлайне

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Памятная акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса, состоится 9 мая в формате видеотрансляции. Об том сообщил ТАСС 27 апреля.

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — сообщается в релизе движения «Волонтеры Победы».

В данный момент готовится общая база данных, из которой создадут видеоряд из снимков участников ВОВ и их родственников с памятного марша. Заполнить форму можно на сайтах «Бессмертного полка России» и проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что в оставшиеся до памятной даты дни волонтеры займутся обработкой данных, чтобы избежать трансляции оскорбительных, провокационных и порочащих память героев вонйы публикаций.

В апреле президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о переносе парада Победы и других мероприятий 9 мая из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что парад все равно будет проведен в этом году, однако не назвал новую дату мероприятия.