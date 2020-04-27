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Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

16:02 27.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что не все учителя и школы оказались готовы к переходу на онлайн-обучение.

Такое заявление глава ведомства сделал в интервью изданию «Коммерсант».

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», - заявил Кравцов.

По его мнению, заранее подготовиться к техническим проблемам было невозможно. «Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик. Российские образовательные порталы не стали исключением», - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие выводы были сделаны из ситуации, Кравцов подчеркнул, что «еще раз убедился: что бы там ни говорили, что бы ни писали, но дистанционное образование, помогая обучению, не может полностью заменить живых уроков в школе, общения детей друг с другом и с учителем. Может быть, я консерватор, но вот такой главный вывод сделал из пандемии. И как министр, и как отец».

Отметим, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отмечала, что никакого перевода школьного образования в онлайн на постоянной основе не будет. «Прошу вас, успокойтесь. Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения», - заявила Матвиенко.

Темы: Коронавирус, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 20:27
Гость: Сердечник

да хоть по переписке голубиной почтой можно всё выучить если собираются это сделать.
а если нет, то у них не комп с интернетом, а мозги зависают
27.04.2020, 19:51
Гость: Ай-яй-яй !

Не готовы - поэтому надо ещё побольше и побольше закупать электронных финтифлюшек, залежавшихся на складах в Китае. Поможем китайским братьям победить с коронавирусом!
27.04.2020, 19:10
Гость: тоже-врач

Я бы расценил ситуацию как неготовность минобра организовать онлайн-обучение.
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Зачем каждый учитель должен вести онлайн-уроки? Одиннадцать каналов триколора арендовали бы и запустили уроки в исполнении самых лучших наших преподавателей. А учителям оставили бы проверку домашек.
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