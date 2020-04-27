Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

16:02

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что не все учителя и школы оказались готовы к переходу на онлайн-обучение.

Такое заявление глава ведомства сделал в интервью изданию «Коммерсант».

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», - заявил Кравцов.

По его мнению, заранее подготовиться к техническим проблемам было невозможно. «Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик. Российские образовательные порталы не стали исключением», - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие выводы были сделаны из ситуации, Кравцов подчеркнул, что «еще раз убедился: что бы там ни говорили, что бы ни писали, но дистанционное образование, помогая обучению, не может полностью заменить живых уроков в школе, общения детей друг с другом и с учителем. Может быть, я консерватор, но вот такой главный вывод сделал из пандемии. И как министр, и как отец».

Отметим, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отмечала, что никакого перевода школьного образования в онлайн на постоянной основе не будет. «Прошу вас, успокойтесь. Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения», - заявила Матвиенко.