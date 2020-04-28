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В России хотят ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI

07:45 28.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Совете Федерации РФ прорабатывают документ, предусматривающий введение обязательной регистрации сотовых телефонов и планшетных компьютеров по заводскому номеру (IMEI).

Как пишет газета "КоммерсантЪ", обязательная регистрация может быть введена уже с 1 июля 2021 года. Предполагается, что это поможет бороться с кражами, а также с нелегальными поставками в обход официальных дистрибьюторов.

Процедура регистрации будет платной для всех новых устройств, ввозимых в страну с начала действия закона. Исключение составят устройства, закупленные для государственных и муниципальных нужд, а так же действующие в РФ к моменту начала действия документа.

По данным издания, предполагается, что оплата регистрации установлена в размере не более 100 рублей. Регистрировать придется смартфоны в том числе и тем, кто ввозит их из-за границы самостоятельно для личного пользования.

Мобильных операторов обяжут блокировать оборудование, которое совпадает с другим номером IMEI, или же при отсутствии его регистрации. А с 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.

Сейчас документ проходит финальное согласование, после чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Темы: Смартфоны и коммуникаторы, Мобильная связь и сотовые операторы, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 16:18
Гость: gvozd

разумеется что более.
они тихой сапой внедряют китайский фашизм.
это способ цифовой идентификации грждан.
зачем нужна идентификация - что бы осуществлять террор и контроль.
28.04.2020, 15:16
Гость: а

а принуждение выплачивать кредиты и одновременно запрещая работать - само то.
28.04.2020, 15:12
Гость: т

и это введут, не все сразу.
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