В России хотят ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI

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В Совете Федерации РФ прорабатывают документ, предусматривающий введение обязательной регистрации сотовых телефонов и планшетных компьютеров по заводскому номеру (IMEI).

Как пишет газета "КоммерсантЪ", обязательная регистрация может быть введена уже с 1 июля 2021 года. Предполагается, что это поможет бороться с кражами, а также с нелегальными поставками в обход официальных дистрибьюторов.

Процедура регистрации будет платной для всех новых устройств, ввозимых в страну с начала действия закона. Исключение составят устройства, закупленные для государственных и муниципальных нужд, а так же действующие в РФ к моменту начала действия документа.

По данным издания, предполагается, что оплата регистрации установлена в размере не более 100 рублей. Регистрировать придется смартфоны в том числе и тем, кто ввозит их из-за границы самостоятельно для личного пользования.

Мобильных операторов обяжут блокировать оборудование, которое совпадает с другим номером IMEI, или же при отсутствии его регистрации. А с 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.

Сейчас документ проходит финальное согласование, после чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму.