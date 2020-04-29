]]>
]]>
Главная В России Новости

Пивоварам разрешат заняться выпуском антисептиков

19:53 29.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Минфин России предложил временно разрешить пивоваренным компаниям производить спиртосодержащий косметический гель для рук.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке российского правительства.

Предположительно, такие компании могут получить право на выпуск антисептиков только в текущем году и только для своих работников или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям. Объем тары не должен будет превышать 0,255 литра.

При этом пивоваренные компании должны будут установить оборудование для автоматического учета выпускаемой продукции.

Напомним, ранее AB InBev Efes (лидер российского пивного рынка, выпускает Efes Pilsener, Corona Extra, Spaten, BUD, "Белый Медведь", "Клинское" и другие) заявлял о готовности наладить производство гелей для рук на своих 11 российских заводах и просил разрешение на работу с этиловым спиртом без лицензии.

Темы: Коронавирус, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.04.2020, 04:23
Гость: Евгений В

Ишь чего захотел! Знаешь же, что в РФ делается чиновниками только во вред людям. Построили новый район, где все предусмотрено проектом: проезды, пешеходные дорожки, детские площадки и прочие... У чиновников сразу появляется забота, как бы сделать какую-нибудь пакость людям: в результате проезды и проходя, уже как правило, перекрываются бетонными блоками, бетонными клумбами или урнами, иногда даже канавами.
30.04.2020, 03:42
Гость: Ray Bloom

Чем народ меньше будет пить пива, тем меньше пустых бутылок будет валяться
на земле. Сохраним экологию!
29.04.2020, 21:47
Гость: Суккуб Инкубович Тухес

Ну вот. А ещё говорят, что нельзя быть немножко беременной. Можно оказывается!
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации