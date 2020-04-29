Пивоварам разрешат заняться выпуском антисептиков

19:53

Минфин России предложил временно разрешить пивоваренным компаниям производить спиртосодержащий косметический гель для рук.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке российского правительства.

Предположительно, такие компании могут получить право на выпуск антисептиков только в текущем году и только для своих работников или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям. Объем тары не должен будет превышать 0,255 литра.

При этом пивоваренные компании должны будут установить оборудование для автоматического учета выпускаемой продукции.

Напомним, ранее AB InBev Efes (лидер российского пивного рынка, выпускает Efes Pilsener, Corona Extra, Spaten, BUD, "Белый Медведь", "Клинское" и другие) заявлял о готовности наладить производство гелей для рук на своих 11 российских заводах и просил разрешение на работу с этиловым спиртом без лицензии.