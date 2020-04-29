]]>
]]>
Главная В России Новости

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

08:49 29.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Жители Иркутской области заподозрили местных чиновников в намеренном поджоге леса, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник, 28 апреля. В 200 километрах от Усть-Кута в частных угодьях жители задержали трех представителей местной администрации, в том числе первого заместителя главы района. 

Сообщается, что в лодке, на которой прибыли чиновники, были обнаружены несколько канистр с бензином.

По данным агентства, сейчас на место инцидента направляются прокурор города Усть-Кут, сотрудники полиции и СК. Отмечается, что участок, где задержали чиновников, находится в собственности мэра Александра Душина. 

Темы: Иркутская область, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.04.2020, 12:46
Гость: Вы знаете расход топлива на этом катере?

А это точно был катер?

Сообщается, что в лодке, на которой прибыли чиновники...
https://www.km.ru/forum/v-rossii/2020/04/29/proisshestviya/873376-v-priangare-mestnye-zhiteli-zapodozrili-chinovnikov-v-podz
29.04.2020, 12:43
Гость: спалился иван третий

где "едросы" рулят, там всё
29.04.2020, 12:26
Гость: однозначно

Может и так, как пишите Вы,но и поджигать могут тоже. А, вот "белых лесорубов"в личных угодьях мэра по определению быть не может!
Все комментарии (18)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации