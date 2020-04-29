В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Жители Иркутской области заподозрили местных чиновников в намеренном поджоге леса, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник, 28 апреля. В 200 километрах от Усть-Кута в частных угодьях жители задержали трех представителей местной администрации, в том числе первого заместителя главы района.

Сообщается, что в лодке, на которой прибыли чиновники, были обнаружены несколько канистр с бензином.

По данным агентства, сейчас на место инцидента направляются прокурор города Усть-Кут, сотрудники полиции и СК. Отмечается, что участок, где задержали чиновников, находится в собственности мэра Александра Душина.