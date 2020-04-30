«Аэрофлот» решил оформлять ваучеры за возврат билетов только в офисах

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Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле перестала возвращать деньги за отмененные рейсы. Позднее перевозчик объявил, что вместо наличности клиенты получат ваучер (сертификат) на перелет в будущем. Однако оформить заявку на получение такого ваучера можно будет исключительно в офисе или представительстве компании. При этом у «Аэрофлота» имеются офисы и кассы не во всех регионах, лишь в 62 городах России (и 56 странах), пишут «Ведомости».

Как пояснили изданию в пресс-службе перевозчика, сертификаты будут выдаваться пассажирам по всем тарифам, включая невозвратные. На них также могут рассчитывать те клиенты, кто заранее заявил об отказе от перелета, даже если рейс не был в итоге отменен.

Сертификаты начнут оформлять, когда будет отменен режим нерабочих дней. Однако произойдет это в любом случае не ранее 15 мая, добавили в компании.

Глава общественной организации по защите прав потребителей «Союз пассажиров» Кирилл Янков подчеркивает, что по российскому законодательству авиакомпании за отмененные рейсы обязаны возвращать деньги. При этом компенсация ваучерами, подчеркивает эксперт, допустима лишь при согласии самого пассажира. В то же время введение системы ваучеров и оформление их исключительно в офисах Кирилл Янков объясняет тем, что «Аэрофлот» не хочет возвращать клиентам ни деньги, ни ваучеры.

Пенсионерам и инвалидам будет сложно добраться до офиса в другом регионе, подчеркивает глава общественной организации.