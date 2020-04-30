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Из-за болезни Мишустина и.о. премьер-министра РФ назначен Белоусов

21:00 30.04.2020
Стоп-кадр из видео
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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает "Коммерсант".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат... В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег",— сказал Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Он намерен оставаться «в активном контакте по телефону и видеосвязи» с коллегами и президентом.

Глава государства согласился назначить и. о. премьера Андрея Белоусова. Указ об этом уже подписан. 

В России зарегистрировано 106 тыс. случаев заражений коронавирусом. Умерли около 1,1 тыс. человек.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 01:31
Гость: World - XeX

При Джонсоне Фунт взлетел . . Значит делает правильно . А для соросоидов и надо притворяться клоуном и вести себя не впопад.
Фует взлетел - это значит и пенсионерам британским доп. прибыль.
Как начинают хаять его. Вот такие не разумные - так сразу соросы тут как тут . Благодаря Вам ))))))))))))). и падение фунта
Вообще .
Джонсон один из самых лучших премьеров Британии . Может не дотягивает до Черчилля. но я думаю, что если б сейчас черчиль был то он не справился бы как Джонсон с такой сворой соросов и либералов
01.05.2020, 01:01
Гость: Фома

Красивый ход, ждём И.О. Президента и остальных членов Правительства, так как все они контактировали с заразным Мишустиным, да и самое главное, больше всего Мишустин контактировал с Набиуллиной, Силуановым и Кудриным, а может кто знает- с Чубайсом он, случайно , не контактировал в последнее время,??
01.05.2020, 00:58
Гость: Питон

Коронавирус и вся прочая зараза в кремле создается и находиться и уже оттуда по Москве и по всей стране разноситься вот их и нужно там всех изолировать в первую очередь и дустом залить.
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