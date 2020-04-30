Из-за болезни Мишустина и.о. премьер-министра РФ назначен Белоусов

21:00

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает "Коммерсант".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат... В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег",— сказал Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Он намерен оставаться «в активном контакте по телефону и видеосвязи» с коллегами и президентом.

Глава государства согласился назначить и. о. премьера Андрея Белоусова. Указ об этом уже подписан.

В России зарегистрировано 106 тыс. случаев заражений коронавирусом. Умерли около 1,1 тыс. человек.