Москвичи стали причиной роста заболеваемости COVID-19 в 6 регионах России

14:07

Именно недобросовестное отношение москвичей к рекомендациям властей стало причиной роста заболеваемости коронавирусом в областях, близких к столице.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нарушения москвичами режима самоизоляции во время первой нерабочей недели в марте, и привели к "заражению" как минимум шести областей.

"Многие москвичи уехали не только в Подмосковье, но и в ближайшие регионы. В результате через 10-12 дней во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях мы наблюдаем определенный рост заболеваемости", - заявила Попова.

Она отметила, что по отношению к Москве, подъем заболеваемости в регионах Центрального Федерального округа смещен на две недели, и начало роста отмечалось с 5 по 14 апреля.

Попова призвала жителей России в грядущие майские праздники соблюдать режим самоизоляции. Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая включительно нерабочими.