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Москвичи стали причиной роста заболеваемости COVID-19 в 6 регионах России

14:07 30.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Именно недобросовестное отношение москвичей к рекомендациям властей стало причиной роста заболеваемости коронавирусом в областях, близких к столице.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нарушения москвичами режима самоизоляции во время первой нерабочей недели в марте, и привели к "заражению" как минимум шести областей. 

"Многие москвичи уехали не только в Подмосковье, но и в ближайшие регионы. В результате через 10-12 дней во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях мы наблюдаем определенный рост заболеваемости", - заявила Попова.

Она отметила, что по отношению к Москве, подъем заболеваемости в регионах Центрального Федерального округа смещен на две недели, и начало роста отмечалось с 5 по 14 апреля.

Попова призвала жителей России в грядущие майские праздники соблюдать режим самоизоляции. Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая включительно нерабочими.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 00:00
Гость: Ну-ну..

Вообще-то есть ещё Ёбург и Питер...
30.04.2020, 23:57
Гость: вот и хорошо!

Москву отделить пусть даже и с областью.Пусть дальше сама кувыркается,а также добывает нефть,газ и прочие ништяки исключительно на своей территории.
30.04.2020, 23:55
Гость: А вы

заберите обратно понаехавших от вас и в Москве вони не будет
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