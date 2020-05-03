Минюст готовит законопроект о возможности участия в заседании суда из дома

16:29

Министерство юстиции России готовит законопроект, который позволит сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет.

"Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видеоконференцсвязи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и (другими) лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени [через интернет]", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минюста.

При проведении судебного заседания в режиме веб-конференции каждый участник процесса сможет участвовать в нем со своего рабочего места, дистанционно общаясь с судом и остальными участниками процесса.

Сейчас Минюстом совместно с другими заинтересованными государственными органами разрабатывается законопроект о внесении изменений в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы и Кодекс административного судопроизводства РФ в соответствие с планом мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Тем самым, онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным [по спорам между гражданами и госорганами] делам. Исключением станут уголовные дела.