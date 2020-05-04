Глава Роспотребнадзора назвала невозможной полную остановку коронавируса

13:05

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что полностью остановить распространение нового коронавируса невозможно независимо от принятых ограничительных мер, а гражданам России придется учиться жить в новых условиях.

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Также Попова анонсировала поэтапное снятие ограничительных мер, но заметила, что определенным категориям граждан (например, людям с хроническими заболеваниями или пожилым людям) все равно будет предписано оставаться дома до тех пор, «пока мы не найдем средство защиты, то есть лекарство или вакцину, которое позволит нам снять еще больше ограничений».

Попова также предупредила, что ограничительные меры в стране могут продлиться до июня, если граждане будут нарушать их в майские праздники.