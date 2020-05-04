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Глава Роспотребнадзора назвала невозможной полную остановку коронавируса

13:05 4.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что полностью остановить распространение нового коронавируса невозможно независимо от принятых ограничительных мер, а гражданам России придется учиться жить в новых условиях.

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Также Попова анонсировала поэтапное снятие ограничительных мер, но заметила, что определенным категориям граждан (например, людям с хроническими заболеваниями или пожилым людям) все равно будет предписано оставаться дома до тех пор, «пока мы не найдем средство защиты, то есть лекарство или вакцину, которое позволит нам снять еще больше ограничений».

Попова также предупредила, что ограничительные меры в стране могут продлиться до июня, если граждане будут нарушать их в майские праздники.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 17:55
Гость: Американец

рамп объявил о лабораторном происхождении коронавируса. Это напрямую противоречит данным его собственных спецслужб. Трамп утверждает, что видел некий отчет, что новая болезнь появилась в институте вирусологии китайского города Уханя.

Он утверждает, что видел эти сведения «своими глазами», что позволили ему предполагать «с высокой степенью уверенности» об искусственном происхождении вируса, однако каких-либо других подробностей не привел.

Откуда Трамп мог взять эти данные (если не соврал) - неизвестно. Американское военное интернет-издание Military сообщило, что разведслужбы США считают, что COVID-19 является природным вирусом, свойственным для летучих мышей.

При этом, источники сайта подтвердили, что новую болезнь действительно изучали в уханьском институте и делали частично за счет финансирования правительства США и Канады. При этом Национальная разведка США выступила с однозначным заявлением, в котором указывается, что коронавирус природного происхождения и не мог быть искусственно сконструирован.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп требует от разведки, чтобы она нашла подтверждение лабораторного происхождения коронавируса. Неназванный источник издания в спецслужбах опасался, что Трамп будет использовать эту информацию в пропагандистских целях.
04.05.2020, 17:50
Гость: Другими словами,

"Премудрой" и уполномоченной дамой
Терпилам затюканным сказано прямо:
Покуда лекарства от вируса нет,
Бог весть, сколько вам ещё мучиться лет!?
04.05.2020, 17:45
Гость: stalker

До Главы Роспотребнадзора наконец дошло то, о чем давно говорят вирусологи страны. Еще на прошлой неделе руководитель центра "Вектор", разрабатывающего вакцину от коронавируса, признал, что эта болезнь поселилась у нас навсегда. И скоро станет обычным сезонным заболеванием наравне с гриппом. И придется нам всем вакцинироваться и лечиться от нее постоянно, как это происходит с гриппом. И другие вирусологи прямо заявляют, что болезнь эта к нам вернется не позднее чем осенью. Но до мадам Поповой как до жирафа через неделю все доходит.
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