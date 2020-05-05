Командир экипажа SSJ100 рассказал свою версию трагедии в Шереметьево

14:46

Пилот самолета SSJ-100 Денис Евдокимов, обвиняемый в гибели 41 пассажира, рассказал, что причиной жесткой посадки в аэропорту Шереметьево стало несоответствие самолета нормам летной годности.

«Попадание молнии в самолет - нередкое явление, но, как правило, оно не приводит к нарушению работы систем воздушного судна. В этом же полете разряд атмосферного электричества вывел из строя одну из важнейших систем воздушного судна, а именно систему управления. Система дистанционного управления на Superjet полностью электрическая, то есть у нее отсутствует резервная механическая связь органов управления рулевыми поверхностями. Ни органы следствия, ни МАК не заинтересовал факт воздействия на самолет атмосферного электричества, об этом в материалах дела попросту нет ни слова, за исключением показаний пассажиров и членов экипажа. Могу предположить, что такой обход важного факта связан с исключением риска для репутации производителя Superjet», - рассказал Евдокимов.

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит - безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», - заявил пилот в интервью изданию Lenta.ru.

Он отметил, что во время посадки самолет не реагировал на его действия должным образом. «При отклонении ручки управления на себя воздушное судно не поднимало нос, а опускало его, и наоборот», - рассказал он.

Также Евдокимов рассказал, что уход на второй круг был невозможен именно из-за обратной реакции. «Увеличение режима работы двигателей до взлетного дает очень сильное приращение кабрирующего момента, что при обратной реакции на управляющее воздействие привело бы к зарыванию носом во взлетную полосу либо падению на хвост. В обоих случаях, уверен, погибли бы все», - сказал Евдокимов.

Что касается режима Direct mode (полностью ручное управление), то Евдокимов рассказал, что он отрабатывается при переучивании на тип самолета и далее - в соответствии с утвержденной авиационными властями программой тренажерных тренировок. При этом тренировочных полетов на реальном воздушном судне в этом режиме не предусмотрено.

Напомнил Евдокимов и о проблемах с шасси. «В 2008 году - на демонстрационном полете в Ле-Бурже, в 2018 году - при испытательном полете в Жуковском, в 2018 году - при посадке в Якутске. Во всех указанных случаях шасси повреждало стенку топливного бака с утечкой топлива и лишь по счастливой случайности не приводило к жертвам. Проблема повторяется, а Минпромторг ее упорно не видит».

Согласно «Нормам летной годности», любые разрушения шасси не должны привести к повреждению баков, но представитель Минпромторга заявлял, что шасси предусматривают безопасный подлом лишь «в режиме однократного касания» и три удара не выдержат.

«Считаю версию Минпромторга о безопасном подломе шасси надуманной. В нормах летной годности все написано, и дополнительного пояснения не требуется. При соответствии конструкции шасси нормам летной годности они должны были безопасно подломиться при первом превышении нагрузки, при этом второго отделения не произошло бы. Также скажу, что испытательных полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не было, хотя производитель написал о возможности посадки с массой вплоть до максимальной взлетной», - прокомментировал Евдокимов.