Минпросвещения допустило отмену ОГЭ и сдвиг сроков сдачи ЕГЭ

12:05

В Минпросвещения заявили о возможном переносе начала сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за эпидемии коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правительстве РФ.

По данным агентства, ЕГЭ может быть перенесен на середину июля или даже начало августа. "Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране", - приводит слова своего источника агентство.

Кроме того, не исключается, что перенос сроков сдачи ЕГЭ повлияет на начало учебного года в вузах, которое может быть сдвинуто на 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность отмены ОГЭ для девятиклассников. Он отметил, что окончательное решение пока не принято, однако развитие ситуации по подобному сценарию не исключается. В таком случае аттестация будет проведена исходя из текущих оценок школьников.

"Пока что итоговая аттестация для 9-х классов состоится по двум предметам - русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов", - заявил он.

Что же касается ЕГЭ, то пока начало экзаменов запланировано на 8 июня, однако после 12 мая в зависимости от текущей ситуации, эти сроки могут быть скорректированы.