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Минпросвещения допустило отмену ОГЭ и сдвиг сроков сдачи ЕГЭ

12:05 6.05.2020
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В Минпросвещения заявили о возможном переносе начала сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за эпидемии коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правительстве РФ.

По данным агентства, ЕГЭ может быть перенесен на середину июля или даже начало августа. "Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране", - приводит слова своего источника агентство.

Кроме того, не исключается, что перенос сроков сдачи ЕГЭ повлияет на начало учебного года в вузах, которое может быть сдвинуто на 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность отмены ОГЭ для девятиклассников. Он отметил, что окончательное решение пока не принято, однако развитие ситуации по подобному сценарию не исключается. В таком случае аттестация будет проведена исходя из текущих оценок школьников.

"Пока что итоговая аттестация для 9-х классов состоится по двум предметам - русскому языку и математике.  Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов", - заявил он.

Что же касается ЕГЭ, то пока начало экзаменов запланировано на 8 июня, однако после 12 мая в зависимости от текущей ситуации, эти сроки могут быть скорректированы. 

Темы: Министерство просвещения РФ, Образование в России
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 21:14
Гость: Сердечник

на таких как вы молиться надо, мало совсем совестливых...
да эти егэ афера с самого начала, имитация деятельности, потому как запущено всё и пахать надо, а тут тень на плетень...
06.05.2020, 15:05
Гость: Зачем?

Зачем Сдвигать, переносить? Надо отменить эти неудавшиеся тесты ЕГЭ раз и навсегда. И вернуться к обычному экзамену. Когда в кабинете сидят 5-6 учеников за отдельной партой и учитель. Зашел, взял билет, полчаса на подготовку, 15 минут - на ответ. И ты свободен! Заходи следующий. Классика, не стареющая со временем и работавшая во все времена, при всех эпидемиях.
06.05.2020, 14:36
Гость: шаман

Всё "по плану",скудоумие для всех определено в "галере".
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