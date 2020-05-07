Телезапись концерта «Песни Победы» с Лановым и Лещенко пройдет без зрителей

14:47

Телевизионная съемка праздничного концерта «Песни Победы» состоится в «Крокусе» без присутствия зрителей.

В пустом восьмитысячном зале перед камерами выступят с военными песнями звезды российской эстрады. Среди них - Василий Лановой, Лариса Долина (на фото), Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и многие другие.

Изначально концерт «Песни Победы» планировалось провести на Красной площади, но теперь из-за пандемии это сделать невозможно.

Ранее сообщалось, что в «Крокусе» развернули полевой госпиталь.