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Телезапись концерта «Песни Победы» с Лановым и Лещенко пройдет без зрителей

14:47 7.05.2020
Телезапись концерта «Песни Победы» с Лановым и Лещенко пройдет без зрителей
Лев Лещенко © KM.RU
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Телевизионная съемка праздничного концерта «Песни Победы» состоится в «Крокусе» без присутствия зрителей.

В пустом восьмитысячном зале перед камерами выступят с военными песнями звезды российской эстрады. Среди них - Василий Лановой, Лариса Долина (на фото), Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и многие другие. 

Изначально концерт «Песни Победы» планировалось провести на Красной площади, но теперь из-за пандемии это сделать невозможно.

Ранее сообщалось, что в «Крокусе» развернули полевой госпиталь.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 21:01
Гость: Славик из Твери

Петь, и плясать надо в бункере, там безопаснее
07.05.2020, 17:20
Гость: Алевтина

А Ларису Долину(на фото) трудно узнать,она больше похожа на Льва Лещенко...Вот что время с человеком делает...
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