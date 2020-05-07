Москва выделила почти полмиллиона рублей на разгон облаков 9 мая

17:54

Власти Москвы выделили средства на разгон облаков 9 мая. Как пояснили в мэрии, это «традиционное мероприятие», которое проводится для безопасности полетов авиации, сообщает РИА «Новости».

Сумму контракта 2020 года составила около 452 миллионов рублей. Ее могут пересмотреть лишь в том случае, если авиапарад будет отменен.

По словам руководителя Главконтроля Москвы Евгения Данчикова, голубое небо обеспечивается вовсе не прогулок граждан, которые должны в этот день соблюдать строгую изоляцию. При этом хорошая погода крайне важна для качественной видеотрансляции авиапарада, уверяет чиновник.

«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой», - пояснил Данчиков.

Чиновник также подчеркнул, что нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.