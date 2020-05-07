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Москва выделила почти полмиллиона рублей на разгон облаков 9 мая

17:54 7.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти Москвы выделили средства на разгон облаков 9 мая. Как пояснили в мэрии, это «традиционное мероприятие», которое проводится для безопасности полетов авиации, сообщает РИА «Новости».

Сумму контракта 2020 года составила около 452 миллионов рублей. Ее могут пересмотреть лишь в том случае, если авиапарад будет отменен.

По словам руководителя Главконтроля Москвы Евгения Данчикова, голубое небо обеспечивается вовсе не прогулок граждан, которые должны в этот день соблюдать строгую изоляцию. При этом хорошая погода крайне важна для качественной видеотрансляции авиапарада, уверяет чиновник.

«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой», - пояснил Данчиков.

Чиновник также подчеркнул, что нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 23:05
Гость: в очередной раз поднять свой рейтинг.

Рейтинг-полуавтомат: поднимают руками, опускается сам.
07.05.2020, 22:25
Гость: Спрошу

а накой?
07.05.2020, 22:13
Гость: Ну, за Победу (за нашу Победу...)

Эх, ещё бы узнать сколько было израсходовано денег на обеспечение успешного завоза коронавируса...
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