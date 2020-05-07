Работая на Баданина, экс-сотрудник «Проекта» был вынужден фальсифицировать материалы для статей

00:04

Бывший сотрудник «Проекта» Андрей Константинов рассказал «Блокноту», как готовил липовые документы для издания

По его словам, «Проект.Медиа» Романа Баданина использует фейковые данные в качестве доказательств в своих расследованиях.

«Проект» - это сетевое издание, получившее сомнительную репутацию из-за главного редактора Романа Баданина, проходившего ранее обучение в Стэнфорде. По данным «Агентства Федеральных Расследований», издание Баданина – это прозападный пропагандистский ресурс, специализирующийся на создании негативной повестки и дискредитации российского правительства.

В различных СМИ ранее неоднократно выходили материалы, указывающие на работу Баданина с ЦРУ, а также русофобами Михаилом Ходорковским и Джорджем Соросом. Упор в издании сделан на расследования о российских компаниях, общественных деятелях и политиках. Чтобы сделать материалы расследований более убедительными, в качестве «доказательств» СМИ использует скан-копии документов, переписки и скриншоты. Таким образом и получается обвести читателя вокруг пальца.

О том, как в действительности готовились материалы «Проекта» и «рисовались» все документы, рассказал дизайнер Андрей Константинов. Он занимается графическим дизайном, и часто сотрудничает со СМИ на фрилансе. Полтора года назад он познакомился с Романом Баданиным, который предложил работу в структуре «Проект.медиа».

«Моя основная задача была – это подготовка визуального контента для его расследований. Сюда входила подготовка скриншотов, переписок, биллингов, фотографий, документов и иных материалов. Рома утверждал, что фактура реальная, просто они не могут выкладывать оригиналы, чтобы не спалить свои источники. У нас были образцы документов государственных структур и частных компаний, в которые я просто вбивал необходимую информацию. В том числе были документы правоохранительных органов и якобы конфиденциальная информация», - рассказывает Константинов.

Бывший сотрудник Баданина говорит, что часто публикации требовали глубокого знания темы, чего у него нередко недоставало. Самыми сложными были материалы с военными документами и доклады чиновников, потому что им присущ своеобразный стиль и язык. Несмотря на помощь товарища, имевшего опыт работы в полиции, над материалами «Проекта» часто посмеивались более компетентные сотрудники органов.

«В результате, после того как наши публикации выходили, военные и полиция над ними просто смеялись», - отметил собеседник издания.

По словам дизайнера, «Проект» не прибегал к консультации квалифицированных специалистов. Качество ценилось ниже, чем скорость выполнения работы.

Также Константинов рассказал, что ему приходилось работать над медиаконтентом в расследовании про телеведущую канала «Россия 1» Наилю Аскер-заде. Для публикации «Репортаж с колье на шее. Портрет Наили Аскер-заде, журналистки и миллиардерши» он лично сфабриковал выписки из ЕГРН. Из них следовало, что ей принадлежит участок стоимостью 2,8 млрд рублей, что в действительности оказалось измышлениями самого Баданина.

Помимо этого, специалист по графике также работал над проектом расследования об имуществе и деятельности замминистра обороны Тимура Иванова. В материале под названием «Дом офицера. Расследование о том, как семья замминистра обороны спрятала элитную недвижимость», сообщалось об особняке в поселке Успенское, который якобы принадлежит семье чиновника. К материалу прилагались выписки, которые и заполнял дизайнер.

Источник: proekt.media/investigation/timur-ivanov/

Одним из крупных проектов, над которым работал Константинов, была серия расследований о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в зарубежных странах. В частности, о ЧВК «Вагнера» в Ливии. А именно над статьёй под названием «Шеф и повар. Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии». Данный материал был подготовлен совместно с центром «Досье» Михаила Ходорковского и американским изданием The Daily Beast. По словам дизайнера, данные в материале были взяты «с потолка» самим Баданиным.

«Однажды я даже делал справку про ремонтную бригаду танков по расследованию о ЧВК. Как потом мне говорили люди, эти данные о численности были взяты просто из головы», - сообщил дизайнер.

Источник: proekt.media/investigation/prigozhin-libya/

Ранее журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что Баданин поддерживает тесные связи с американскими спецслужбами и миллиардерами. Такая дружба позволяет ему получать информацию и выполнять прибыльные для себя заказы от богатых и влиятельных «друзей».

«В ноябре 2019 года я обнаружил некоторые свои публикации на сайте «Проекта», а также центра «Досье», которые, как я позже выяснил, тоже связаны с Романом. Они подавались не как визуализация и картинка, а как настоящие сканы документов, скрины. Поднимать этот вопрос с Романом я не стал, так как решил, что это ошибка редактора. Однако позже я стал замечать, что все мои работы, даже те, которые якобы уходили в стол, материалы расследований и прочее выходят как оригиналы, переданные редакции», - делится Константинов.

Подводя итог, Константинов признался, что Баданин обманул его, и извинился за причинённый им и его деятельностью ущерб.

«Сейчас я осознаю, что нас обманули. На самом деле мы были именно теми людьми, которые создают фальшивки и нагло врут. Мне очень стыдно. Я предполагаю, что даже мое косвенное участие в «Проекте» могло принести кому-то очень большие неприятности, о чем я очень жалею. Роман, как и другие участники этих проектов, стали никем иным, как черными пиарщиками, причем на службе у Ходорковского. Им абсолютно не важно будущее России. Они склонны выполнять лишь свое задание, которое перед ними стоит. Я с такими людьми не хочу быть рядом, и более не буду», - заключил Константинов.

Вот так и получается, что Роман Баданин обманным путем заставляет людей составлять «доказательную базу» для своих расследований. А так называемые «официальные документы» в публикациях «Проекта» изготовлены непосредственно в редакции самими сотрудниками.



