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Многодетные семьи смогут получить маски и планшеты бесплатно

09:16 8.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Как пишет "Интерфакс", до 15 мая ведомства совместно с региональными и федеральными органами власти должны представить предложения о дополнительных мерах поддержки семей в период распространения COVID-19.

Так, ведомствам предложено рассмотреть вопросы об обеспечении многодетных семей средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), продуктовыми наборами, электронными и другими устройствами для обеспечения школьников ими в период дистанционного режима.

Также Голикова поручила главам регионов рассмотреть возможность размещения в гостиницах и пансионатах людей, живущих в приютах и домах престарелых.

В свою очередь Минздраву и МВД поручено подумать об облегчении обеспечения паллиативным пациентам необходимых лекарств, относящихся к группе наркотических и психотропных веществ. В частности предложено выписывать такие препараты в двукратном количестве на одном рецепте.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 12:43
Гость: мы

Здесь как то промелькнуло, что большие чинуши, наша номенклатура называет простых людей нищебродами, и считает что пенсионеры отработанный материал. А ведь нищеброды это они и есть, ни души, ни чести, ни доброты, ничего у них нет. А деньги, так это кому сколько номенклатура решила давать, своим, да тем кто зад подлижет ого сколько, а рядовым да честным крохи, так чтоб не сразу поумирали. А случись те времена, когда в СССР интеллект и смелость ценили, так такие в обществе ни уважения не имели, ни перспектив, все были нищебродами и жили по совести, а уродов духовных судил коллектив.
08.05.2020, 12:11
Гость: виктор

Звучит красиво многодетные семьи, а на практике малоимущие многодетные семьи.
Это две большие разницы.
08.05.2020, 11:50
Гость: личный опыт

Это правильная мера.
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