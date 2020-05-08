Многодетные семьи смогут получить маски и планшеты бесплатно

09:16

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Как пишет "Интерфакс", до 15 мая ведомства совместно с региональными и федеральными органами власти должны представить предложения о дополнительных мерах поддержки семей в период распространения COVID-19.

Так, ведомствам предложено рассмотреть вопросы об обеспечении многодетных семей средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), продуктовыми наборами, электронными и другими устройствами для обеспечения школьников ими в период дистанционного режима.

Также Голикова поручила главам регионов рассмотреть возможность размещения в гостиницах и пансионатах людей, живущих в приютах и домах престарелых.

В свою очередь Минздраву и МВД поручено подумать об облегчении обеспечения паллиативным пациентам необходимых лекарств, относящихся к группе наркотических и психотропных веществ. В частности предложено выписывать такие препараты в двукратном количестве на одном рецепте.