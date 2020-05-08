Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусной пневмонией

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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"[Протоиерей Димитрий Смирнов] в больнице, COVID-пневмония", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе протоиерей призвал задуматься над положительной стороной эпидемии. "На самом деле это чрезвычайно полезное явление",— сказал он о коронавирусе. По мнению священнослужителя, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души", напоминает "Коммерсант".

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699. Общее число инфицированных в стране превысило 187 тыс.