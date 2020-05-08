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Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусной пневмонией

14:22 8.05.2020
Стоп-кадр из видео
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"[Протоиерей Димитрий Смирнов] в больнице, COVID-пневмония", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе протоиерей призвал задуматься над положительной стороной эпидемии. "На самом деле это чрезвычайно полезное явление",— сказал он о коронавирусе. По мнению священнослужителя, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души", напоминает "Коммерсант".

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699. Общее число инфицированных в стране превысило 187 тыс.

Темы: Коронавирус, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 19:22
Гость: Рудольф

Скорейшего выздоровления, конечно!

Но вот это: "На самом деле это чрезвычайно полезное явление",— сказал он о коронавирусе. - Не иначе как господь его бог предоставил ему возможность продемонстрировать это, так сказать, на самом себе.

"Умиляет" однако то, что все эти церковники, как только "жареный петух, клюнет", бегут не в свои храмы и монастыри, а в что ни на есть атеистические учреждения и больницы.
08.05.2020, 19:00
Гость: blog2038,.

Это тот который кинулся освящать ядерные боеголовки? Б.., сгорел человек на работе.
08.05.2020, 18:16
Гость: Пенсионер

Болтун и демагог - попок
Решил пиариться повсюду
Но вдруг с короной занемог
Хотя ее полезность люду
Он громогласно обещал
И в суете безбожно врал
Чтоб показался шут нам важным
Российский ядерный заряд
Он освятить сегодня рад
Теперь перстом своим заразным!
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