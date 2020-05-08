Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

17:48

Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер сказал британскому коллеге, что в России помнят о подвиге моряков Великобритании, участников Северных конвоев, благодаря которому войска СССР и промышленность получали необходимые вооружение и материалы. Борис Джонсон, в свою очередь, выразил благодарность советской армии за ключевую роль в победе над общим врагом.

«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — подчеркнули в Кремле.

Путин и Джонсон также отметили, что сотрудничество Москвы и Лондона в годы войны говорит современникам о высокой значимости совместных усилий в борьбе с текущими угрозами, включая эпидемию коронавируса.

Ранее Путин также поздравил с 75-летней годовщиной Победы в ВОВ лидеров и народы стран бывшего СССР, включая Грузию и Украину. Аналогичные телеграмы получили главы Армении, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.