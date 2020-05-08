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Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

17:48 8.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер сказал британскому коллеге, что в России помнят о подвиге моряков Великобритании, участников Северных конвоев, благодаря которому войска СССР и промышленность получали необходимые вооружение и материалы. Борис Джонсон, в свою очередь, выразил благодарность советской армии за ключевую роль в победе над общим врагом.

«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — подчеркнули в Кремле.

Путин и Джонсон также отметили, что сотрудничество Москвы и Лондона в годы войны говорит современникам о высокой значимости совместных усилий в борьбе с текущими угрозами, включая эпидемию коронавируса.

Ранее Путин также поздравил с 75-летней годовщиной Победы в ВОВ лидеров и народы стран бывшего СССР, включая Грузию и Украину. Аналогичные телеграмы получили главы Армении, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Темы: Россия, Великобритания, Владимир Путин
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08.05.2020, 18:19
Гость: Жора из Можайска

Путин в вассалы набивается?
08.05.2020, 18:16
Гость: личный опыт

Борька как полежал в коме с недельку так и в лице конкретно изменился и сразу все осознал, что оно и как было на самом деле.
"Я понял, смерть впервые здесь за дверью".(с)
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