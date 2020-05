Андрей Фурсов: «Пока память о подвиге отцов и дедов – в наших сердцах, советская Победа бессмертна»

14:14

Но на официальном уровне у нас продолжают драпировать Мавзолей и не произносить имя главнокомандующего ни при каких обстоятельствах

Этот День Победы должен был войти в историю благодаря размаху, с которым Россия отметила бы 75-летний юбилей окончания Великой Отечественной войны, но войдет он в историю как самый "камерный" праздник с "балконным полком" и отсутствием парада.

Интересно, что наши соседи белорусы, чей лидер решился игнорировать коронавирус, все же парад не отменили, и у одних это вызывает недоумение, у других – белую зависть, что хоть где-то остались верны символам праздника и имеют мужество вспомнить о подвиге предков.

Кстати, именно слова о подвиге предлагает внести в Конституцию президент РФ Владимир Путин. Он считает, что "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Тем не менее, незадолго до 9 мая ряд международных и внутренних скандалов слегка испортил настроение перед нашим главным праздником. Так, в Чехии снесли памятник советскому маршалу Коневу, что наш СК рассматривает как осквернение символов воинской славы, совершенное публично. Хотя не менее публично прошло осквернение памяти в России во время показа сериала "Зулейха открывает глаза" – "киношедевр" как раз закончился за месяц до Дня Победы, но споры о фильме не утихают до сих пор.

Очередные ляпы обсуждают в Челябинске, где на большом баннере появился безусый Гитлер в проекте "Имена Героев", тут можно припомнить и о неоднозначных решениях дизайнеров, придумавших официальный логотип для 75-летия Дня Победы – как мы помним, в дизайне использовались многочисленные "стрелки победы", только часто они показывали совсем не туда.

Как рассказал историк Андрей Фурсов, 9 мая остается для нас главным праздником несмотря ни на что, и он очень надеется на то, что в будущем нам удастся отметить День Победы именно так, как полагается, а сегодня же ущерб символике Победы налицо.

– Перед 9 мая обстановка накалялась – например, этот скандал с чехами, у них снесли памятник маршалу Коневу, в чем был смысл этой акции накануне Дня Победы, вроде как, общего для нас всех?

– Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, нужно помнить, что воевали мы не просто с гитлеровской Германией, а с Третьим Рейхом. Это был своеобразный "гитлеровский Евросоюз", то есть воевали мы практически со всей Европой.

Например, треть танков, воевавших против нас, была сделана на заводах "Шкода", которые после захвата Чехословакии немцами вошли в комплекс "Герман Геринг Верке". В 1989-1991 годах в Восточной Европе, в той же Чехословакии пришли к власти антисоветские силы (отец Гавела сотрудничал с немцами). Никакой симпатии к нашей Победе у этих людей нет. Но это за пределами наших границ.

Надо помнить, однако, что начало процессу десоветизации положили горбачёвщина и ельцинщина. Снос памятника Коневу – это следствие сноса памятника Дзержинскому беснующейся толпой в августе 1991 года. В РФ продолжают до сих пор выходить антисоветские фильмы, в том числе о Великой Отечественной войне; в них всегда присутствуют отвратительные особисты, смершевцы. Как правило, выпускают эти фильмы к 9 мая. Что это, если не плевок в нашу Победу? Поэтому, прежде чем говорить о Чехии и порицать снос памятника Коневу, надо навести порядок у себя.

– Можно ли сказать, что то, что делается в Восточной Европе – часть кампании по переписыванию истории Второй мировой войны?

– Конечно. И процесс этот будет усиливаться. Участие восточноевропейцев в переписывании истории может остановить только серьезный кризис, когда Запад их бросит и они побегут к нам. И мы ни в коем случае не должны ничего забывать и прощать.

– Доходит до абсурда – была новость, что Латвия объявила себя "донором для Советского Союза"...

– Вот этот их местечковый идиотизм доходит до предела, Латвия – как донор Советского Союза –это очень сильно! Кстати, если бы РФ более жёстко вела себя по отношению к бывшим республикам СССР, активнее защищала права русских там, все эти "шпротники" вели бы себя приличнее. Это вопрос и к власти нашей страны.

– И возвращаясь к чехам, у нас, конечно, происходит что-то подобное на высоком уровне, когда открывают "доску Маннергейму", например, или пускают в телеэфир "Зулейху", но "глубинный народ" не дремлет. Так, в ответ на происшествие в Праге в Питере осквернили табличку в память о "геройстве" белочехов.

– "Доску Маннергейму" люди тоже восприняли однозначно негативно и заставили снять, то есть в этом отношении народ у нас здоровый и прекрасно помнит, кто победил 9 мая 1945 года и какой ценой. А вот роль белочехов для нас не спорная, она однозначно негативная. Белочехами их назвали большевики, а на самом деле история была такова.

Во время Первой мировой "бравые солдаты Швейки" – славяне Австро-Венгерской империи сдавались в плен или попадали туда, не слишком сопротивляясь. В России со временем из них сформировали чехословацкий корпус, который объявили частью французской армии. Началась переброска чехословаков в Европу, но кругосветным путём. Маршрут планировали такой: Сибирь – Тихий океан – США – Атлантика – Франция. Чехословаки, про которых в своё время генсек НАТО Йозеф Лунс сказал: "Czech people are good people but is not fighting people" ("Чешский народ хороший, но это не народ боец") полагали, что пока они доберутся до Франции, война кончится.

Но история в очередной раз продемонстрировала коварство. Большевики подписали Брестский мир с Германией и пленных немцев, австрийцев, венгров отправили домой. Держали их в Сибири, и поехали они, следовательно, на запад. А им навстречу ехали вполне вооружённые чехословаки. Бывшие подданные бывшей Австро-Венгерской империи встретились в конце мая 1918 г. в Челябинске и устроили друг другу "дружбу народов", верх в которой взяли чехословаки.

Потерпевшие отбили телеграмму-жалобу в Москву, и Троцкий в ответ приказал чехословаков разоружить, а главных обидчиков "выдать головой" германцам и венграм. В ответ "швейки" подняли восстание – мятеж чехословацкого корпуса; поскольку он был направлен против советской власти (она в результате мятежа рухнула на сотни километров вдоль железной дороги), большевики назвали мятежников "белочехами". На самом деле никакими "белыми" они не были; командовали там умеренные социалисты; их столкновение с большевиками после телеграммы Троцкого и было реальным началом гражданской войны – до этого с серьёзным сопротивлением большевики не сталкивались.

Захватив принадлежащее России золото, чехословаки двинулись на восток, и их путь отмечен убийствами, расправами над мирным населением, мародёрством, изнасилованиями. "Культурным" чехословакам тогдашняя Россия обязана жутким словосочетанием "Зинка из мешка": евровояки ловили русских женщин, затаскивали в вагоны, насиловали, трупы жертв паковали в холщёвые мешки и выбрасывали в придорожные канавы. Чтобы получить средства передвижения, чехословаки выбрасывали из вагонов стариков, женщин, детей, раненых.

Именно чехословаки в обмен на пропуск дальше по железной дороге выдали Колчака эсеровскому Политцентру в Иркутске. Позднее, в 1920-30-е годы украденное в России золото стало одним из факторов промышленного подъёма Чехословакии. Так что у нас есть, что вспомнить чехословакам и ответить им на их претензии, ткнув носом в мерзость и зверства их соотечественников в 1918 году – у таких преступлений нет срока давности.

– Но все же тех, кто не помнит вообще ничего, кажется, уже больше? Тотальное забывание истории у нас в стране – просто факт, непрофессионализм порой приводит к казусам, которые были бы смешными, если бы не были грустным. В Челябинске в "Бессмертный полк" отправили фотографию Гитлера без усов, кто-то так пошутил, а организаторы не проверили и эту фотографию сделали большим баннером в проекте "Имена Героев".

– Да, где-то тоже появился плакат ко Дню Победы, а на нем финский солдат, напомню, финны воевали на стороне Гитлера. Где-то на баннере к 9 мая изображен солдат Гражданской войны. Подобные казусы происходят почти каждый год, свидетельствуя, как минимум, о непрофессионализме и расхлябанности.

– Бывали случаи, когда перепутали форму, время, но, мол, дизайнеры же - что с них взять, но не узнать Гитлера на фотографии? И ведь якобы никто не узнал, да и на официальном уровне, более высоком, с символами не все в порядке, взять хотя бы дизайн самого юбилея и эти стрелки, которые показывают маршрут передвижения немцев на СССР.

– Да, и со "стрелками войны" тоже мерзко вышло, это известная история, но, думаю, не во всех случаях мы можем объяснить это головотяпством и необразованностью, мне кажется, порой мы имеем дело с совершенно сознательными действиями.

– Перед 9 мая москвичам предложили украсить свои автомобили образом генералиссимуса Сталина - возмущает, что по "сходной цене", но тем не менее эта услуга пользуется успехом, и мы знаем, что сталинобусы каждое 9 мая по улицам городов все же ходят. Как и чем это объяснить?

– Это естественно, Сталин был главнокомандующим, Победу без Сталина представить совершенно невозможно. Сталин – символ Победы. И чем сложнее будет ситуация в стране – а так оно и будет, тем чаще будут вспоминать Сталина, причём со знаком "плюс".

– Но кто и где будет вспоминать? Тут же речь про сам народ, частные случаи – собственные средства передвижения люди готовы украшать изображением Сталина, а на официальном уровне у нас продолжают драпировать Мавзолей и не произносить имя главнокомандующего ни при каких обстоятельствах.

– Это одно из ярких проявлений идейного, ценностного раскола, развода, разрыва между властью, т.е. правящим слоем и народом, который демонстрирует положительное отношение к советской эпохе и к Сталину. И это несмотря на всю антисоветчину, причём официальную. Как это говорилось в "Мальчише-кибальчише", помните? Буржуины бились-бились, да только сами разбились. Популярность Сталина, советского прошлого растет и эта власть ничего с этим поделать не сможет.

– И все же власти говорят о недопустимости переписывания истории, более того – хотят внести в Конституцию слова про подвиг в войне, а без этого-то никак историческую правду не отстоять?

– Вообще-то мы и без Конституции знаем, что это был подвиг в войне. Однако в нынешних условиях информационной войны, ведущейся против России Западом и "пятой колонной" внутри страны, войны, в которой главные удары наносятся по нашей Победе, по нашей исторической памяти, фиксация в Конституции Победы в Великой Отечественной войне как подвига имеет смысл.

Я бы также зафиксировал правовым образом, что приравнивание гитлеровского режима и сталинского должно преследоваться по закону. Речь не идет о научном сравнении режимов. Кстати, как раз непредвзятое научное сравнение сразу убедительно показывает, что это были принципиально разные, разнонаправленные режимы.

А вот "приравнивание" и возложение на Советский Союз вины за развязывание войны вместе с гитлеровской Германией – за это нужно спрашивать правовым образом, подобные "фокусы" – это уже не что иное, как участие на стороне Запада в информационной, психоисторической войне против России. А на войне – как на войне. И наказывать надо по законам военного времени и правилам поведения в прифронтовой полосе.

Надеюсь, что после появления в Конституции тезиса о том, что Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг, власть тоже об этом будет помнить и перестанет финансировать уродские фильмы, в которых поливается грязью и военный подвиг, и наше советское прошлое.

– 75-летие Победы пройдет в "балконном" варианте. Как считаете, это все же историческое событие – как оно будет выглядеть спустя время? И почему Белоруссия решила проводить парад Победы несмотря ни на что?

– У нас двойная эпидемия: вирусная и психическая. Вирусная, несомненно, есть, этот факт. Но ещё более масштабный характер носит наведённая психическая эпидемия: почти во всех странах власть запугивает людей, загоняя их де-факто под домашний арест. Две страны – Швеция и Белоруссия не поддались на психическую атаку. По сообщениям СМИ, реальные цифры говорят о том, что в Белоруссии и в Швеции в процентном отношении ситуация никак не хуже, чем в тех странах, где введен жесткий карантин.

В австрийском парламенте вице-премьеру задали вопрос о причинах этого явления, ничего путного ответить он не смог. Белорусы будут проводить парад, и я очень рад, что на постсоветском пространстве нашлась хоть одна страна, которая сохранила верность символам. Символы играют колоссальную роль в политике, в политпсихологии. Говорят, что празднование 75-летия Победы можно будет провести в начале сентября. Разумеется, это лучше, чем ничего. Но наш праздник – 9 мая, и никакое 3 сентября по своему значению с ним не сравнится.

9 мая – это не день скорби – подобную точку зрения пытаются протолкнуть советофобы и русофобы. Это День Победы. Мы должны помнить, какой праздник для нас главный, должны понимать, что Родина и власть – не всегда одно и то же и что пока память о подвиге наших отцов и дедов живёт в наших сердцах, этот Подвиг и Победа бессмертны.

Беседовала Елена Темнова