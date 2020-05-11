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Десять человек стали жертвами пожара в хосписе в Подмосковье

08:43 11.05.2020
Пожар в частном хосписе в Подмосковье
Фото: МЧС России
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Десять человек погибли в результате пожара в хосписе в Красногорске.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, пациенты заведения погибли от отравления угарным газом. Еще девять человек госпитализированы. Всего в здании на момент пожара находились 37 человек - 20 самостоятельно покинули горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в частном хосписе, расположенном в поселке "Красногорская Усадьба". По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что в здании, где произошел пожар, хоспис официально не зарегистрирован. Следствие выясняет, кто является хозяином данного заведения. 

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 14:37
Гость: Александр

Да, это они - эффективные собственники. Вся Москва и Подмосковье пестрят объявлениями о таких частных пансионатах для престарелых, инвалидов и безнадёжных больных. В рекламах рисуется идиллическая картинка, как симпатичные медсёстры славянской наружности в белоснежных накрахмаленных кокошниках улыбаются какой-нибудь ухоженной старушке.
Но... цель создания таких кефирных заведений - как у любого эффективного собственника: срубить бабла. Поэтому расходы там жёстко "оптимизированы" - работают плохо говорящие по русски приезжие из средней Азии без оформления, вопросы с местными органами пожарного и других "надзоров" решаются через бакшиш, огнетушители - хорошо если есть хоть простроченные, об автоматических системах пожарной сигнализации и их периодическом обслуживании там вообще не слыхали, кормёжка - оптимизированное меню из просроченных продуктов. Всё как в классике - у Ильфа и Петрова в 12 стульях в заведении голубого воришки Сашхен...
11.05.2020, 13:14
Гость: старый кубаноид

Наследники-то, наконец-то станут полноправными хозявами.
11.05.2020, 12:47
Гость: алекс

Земля наша велика и обильна но наряда в ней не имам! Так было, так есть итак будет,и ныне и присно и во веки веков. Аминь!
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