Десять человек стали жертвами пожара в хосписе в Подмосковье

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Десять человек погибли в результате пожара в хосписе в Красногорске.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, пациенты заведения погибли от отравления угарным газом. Еще девять человек госпитализированы. Всего в здании на момент пожара находились 37 человек - 20 самостоятельно покинули горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в частном хосписе, расположенном в поселке "Красногорская Усадьба". По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что в здании, где произошел пожар, хоспис официально не зарегистрирован. Следствие выясняет, кто является хозяином данного заведения.