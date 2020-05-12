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Как минимум пять человек погибли в результате пожара в больнице Петербурга

09:34 12.05.2020
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге
Фото : Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу
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Как минимум пять человек погибли в результате пожара в больнице Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент произошел рано утром в больнице Святого Георгия на шестом этаже, где расположена реанимация "красной зоны" для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Площадь возгорания составила 10 кв.м., пожар был локализован в 6:55 утра. Из больницы вывели 150 человек. Количество погибших еще уточняется. По данным МЧС России, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации. Предположительно, они погибли от отравления продуктами горения.

По факту пожара в больнице возбуждено угоровное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Петербурга начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в больнице.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 14:31
Гость: как видится

как видится - виновных не найдут, больные сами наглотались угарного газа. А сажать надо тех, кто разрешил эксплуатировать этот аппарат, но у нас не 37 год. И это печально.
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