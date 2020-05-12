Как минимум пять человек погибли в результате пожара в больнице Петербурга

09:34

Как минимум пять человек погибли в результате пожара в больнице Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент произошел рано утром в больнице Святого Георгия на шестом этаже, где расположена реанимация "красной зоны" для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Площадь возгорания составила 10 кв.м., пожар был локализован в 6:55 утра. Из больницы вывели 150 человек. Количество погибших еще уточняется. По данным МЧС России, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации. Предположительно, они погибли от отравления продуктами горения.

По факту пожара в больнице возбуждено угоровное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Петербурга начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в больнице.