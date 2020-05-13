Депутаты Госдумы надели специальные значки для «отпугивания» коронавируса

20:54

На лацканах пиджаков некоторых депутатов Госдумы на заседании 13 мая были замечены значки в форме белого креста на чёрном фоне. Это вызвало вопросы у ряда парламентариев.

Фото с сайта mk.ru

Тему поднял депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков, пишет "Интерфакс". Он сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Вот Макаров, коллега - это что за белые кресты, может, они пояснят", - поинтересовался депутат, отметив, что у них есть уже депутатские значки. Он спросил у коллег, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.

"Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы Володин.

В пресс- службе Государственной думы позже подчеркнули, что "диалог состоялся в шуточной форме". "И это было не официальное заявление, а предположение председателя".