]]>
]]>
Главная В России Новости

Депутаты Госдумы надели специальные значки для «отпугивания» коронавируса

20:54 13.05.2020

На лацканах пиджаков некоторых депутатов Госдумы на заседании 13 мая были замечены значки в форме белого креста на чёрном фоне. Это вызвало вопросы у ряда парламентариев.

Фото с сайта mk.ru

Тему поднял депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков, пишет "Интерфакс". Он сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Вот Макаров, коллега - это что за белые кресты, может, они пояснят", - поинтересовался депутат, отметив, что у них есть уже депутатские значки. Он спросил у  коллег, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.

"Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы Володин.

В пресс- службе Государственной думы позже подчеркнули, что "диалог состоялся в шуточной форме". "И это было не официальное заявление, а предположение председателя".

Темы: Коронавирус, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2020, 04:01
Гость: Гражданин

Без лоха и жизнь плоха. Кто то красавчик, развел депутатов :)
14.05.2020, 03:49
Гость: Принадлежность к масонской ложе

Масонская Тайна заключается в основных традиционных знаках, словах и рукопожатиях.
14.05.2020, 02:03
Гость: так

пенсионеры могут и отказаться, не у всех же мозги отсутствуют.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации