На востоке Москвы в пятиэтажке обрушился лестничный пролет

07:25

В пятиэтажном доме на востоке Москвы обрушился лестничный пролет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел в доме, расположенном в районе Лефортово (шоссе Энтузиастов, дом 22/18). Обрушение произошло ранним утром между чердаком и пятым этажом кирпичного дома.

По данным агентства, из подъезда, где произошло ЧП, были эвакуированы 20 человек.

На месте ЧП работают все экстренные службы.