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На востоке Москвы в пятиэтажке обрушился лестничный пролет

07:25 13.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В пятиэтажном доме на востоке Москвы обрушился лестничный пролет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел в доме, расположенном в районе Лефортово (шоссе Энтузиастов, дом 22/18). Обрушение произошло ранним утром между чердаком и пятым этажом кирпичного дома.

По данным агентства, из подъезда, где произошло ЧП, были эвакуированы 20 человек.

На месте ЧП работают все экстренные службы. 

Темы: Москва, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 11:26
Гость: Уже

прошла информация, что в подвале делали перепланировку.
13.05.2020, 11:12
Гость: Вааще то

кирпичной пятиэтажке с лестницей на чердак - лет сто, наверное. И перекрытия деревянные, и лестницы. Даже сталинские пятиэтажки были другие.
13.05.2020, 10:16
Гость: Сердечник

вот так внезапно?
как минимум должен был иметь трещины задолго до того и ходить ходуном...
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