На востоке Москвы в пятиэтажке обрушился лестничный пролет
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В пятиэтажном доме на востоке Москвы обрушился лестничный пролет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Инцидент произошел в доме, расположенном в районе Лефортово (шоссе Энтузиастов, дом 22/18). Обрушение произошло ранним утром между чердаком и пятым этажом кирпичного дома.
По данным агентства, из подъезда, где произошло ЧП, были эвакуированы 20 человек.
На месте ЧП работают все экстренные службы.