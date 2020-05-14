]]>
]]>
Главная В России

Компании из Прибалтики в РФ пора лишить налоговых преимуществ в условиях пандемии

15:14 14.05.2020

Депутат Виталий Милонов предложил ввести дополнительные ограничения для работающих в РФ иностранных компаний


Фото с сайта duma.gov.ru

В условиях распространения коронавируса прибалтийские компании, имеющие представительства в РФ, смогут рассчитывать на государственные субсидии наравне с российским бизнесом. В издании «Эксперт» считают, что в целях поддержки отечественных компаний преференции для европейских предпринимателей следует минимизировать.

Несмотря на закрытие торговых представительств Минпромторга в Латвии, Эстонии и Литве, оборот между РФ и этими странами остается высоким. Прибалтийские компании при этом могут воспользоваться двойными преференциями: как от российского правительства, так и от собственных властей.

Так, субсидии Евросоюза для стран Балтии составили 35 млн евро. А в России для них предусмотрены льготные ставки по кредитам, субсидии на выплаты зарплат работникам и другие льготы. Это ставит их в более выгодные условия по сравнению с представителями российского бизнеса.

В связи с этим депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести дополнительные ограничения для работающих в РФ иностранных компаний, в частности, прибалтийских. Он предлагает повысить для них ставки по кредитам, комиссии для международных банковских транзакций.

Платежи по системе «Платон» и полисам ОСАГО тоже должны стать выше. Также, по мнению парламентария, необходимо ужесточить правила получения рабочих виз для граждан Прибалтики.

Комментируя данную инициативу, Милонов напомнил, что Латвия, Эстония и Литва получили от Советского Союза развитую инфраструктуру и поддержку экономики, теперь пора отдавать долги.

Сейчас представители прибалтийского бизнеса пользуются этим, и пытаются нажиться на кризисе в ущерб своим партнерам из РФ. Этому также необходимо положить конец.

Сделать это можно, поставив российским представительствам зарубежных фирм жесткий ультиматум: либо они регистрируются на территории РФ как россияне, либо уходят с рынка, лишившись преференций от государства. В кризисной ситуации приоритетом для России должна стать поддержка отечественных, а не иностранных компаний.

Темы: Латвия, Литва, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2020, 23:42
Гость: Евгений В

Не понял, нам постоянно твердят о русофобии и бывших легионерах SS, про их демонстрации, про осквернение могил советских солдат, а они оказываются в РФ еще и льготы получают, за которые в итоге расплачивается русский народ. Правительство РФ похоже уже ни чем не управляет. В производстве там одни профаны, поэтому и уничтожили это производство, но в спекуляции должны соображать, они же родом из фарцовки, так они и этот бизнес отдали в чужие руки, как алюминий, титан и энергетиеку.
Странно, власть дружит с кем угодно, даже с теми, кто плюет е то
14.05.2020, 23:12
Гость: Влад 33

Даже поляки в США ( сегодня разговаривал с двумя на эту тему:- о льготах, о преимуществах прибалтийских компаний перед российскими и так далее) сказали сразу - Давно пора прикрыть халяву и всякие выгоды, санкции ввести...! А ведь поляки и сами сильно недолюбливают Россию!
Поддерживаю коменты тех форумчан, кто ясно высказался по поводу не братьев - прибалтов..!
В США, если ты сам по себе - для тебя , как правило, обычные цены ( отели например, только не думайте об отелях-1-2 и 3 звездочных, так как я и не знаю, что это такое , никогда в таких не останавливался, я пишу о 5- звездочных и выше), но если ты приезжаешь по бизнесу, от своей компании, то цена для тебя, как представителя Фирмы - возрастает на 100-200%!
Интересно, а в России также? Что-то мне подсказывает, что это не так..((, а приезжающие «паны», оплачивают по минимуму, при этом требуют, чтобы перед ними, как перед представителями Другого гос-ва ( как при СССР!) - пылинки сметали « и лучшие номера предоставляли и..,
Пора, давно пора, ставить козлов на место!
Только необходимо более жёстче подойти к этому вопросу.. Думайте ребята, думайте... - это не есть фарс, это проба зарвавшихся прибалтов научить как Родину любить, ту самую, к которой они с огромными ложками стоят в очереди, и ту самую, которая их кормит и поит, несмотря на нескончаемый словесный понос, хающих её и тот хлеб с маслом, что она им с поклоном, предоставляет..(((.
Милонов - я с тобой в этом вопросе! Поддерживаю!
Всем удачи и не болеть!
14.05.2020, 19:07
Гость: гость

Почему это не было сделано до сих пор?
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации