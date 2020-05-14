Компании из Прибалтики в РФ пора лишить налоговых преимуществ в условиях пандемии

15:14

Депутат Виталий Милонов предложил ввести дополнительные ограничения для работающих в РФ иностранных компаний



Фото с сайта duma.gov.ru

В условиях распространения коронавируса прибалтийские компании, имеющие представительства в РФ, смогут рассчитывать на государственные субсидии наравне с российским бизнесом. В издании «Эксперт» считают, что в целях поддержки отечественных компаний преференции для европейских предпринимателей следует минимизировать.

Несмотря на закрытие торговых представительств Минпромторга в Латвии, Эстонии и Литве, оборот между РФ и этими странами остается высоким. Прибалтийские компании при этом могут воспользоваться двойными преференциями: как от российского правительства, так и от собственных властей.

Так, субсидии Евросоюза для стран Балтии составили 35 млн евро. А в России для них предусмотрены льготные ставки по кредитам, субсидии на выплаты зарплат работникам и другие льготы. Это ставит их в более выгодные условия по сравнению с представителями российского бизнеса.

В связи с этим депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести дополнительные ограничения для работающих в РФ иностранных компаний, в частности, прибалтийских. Он предлагает повысить для них ставки по кредитам, комиссии для международных банковских транзакций.

Платежи по системе «Платон» и полисам ОСАГО тоже должны стать выше. Также, по мнению парламентария, необходимо ужесточить правила получения рабочих виз для граждан Прибалтики.

Комментируя данную инициативу, Милонов напомнил, что Латвия, Эстония и Литва получили от Советского Союза развитую инфраструктуру и поддержку экономики, теперь пора отдавать долги.

Сейчас представители прибалтийского бизнеса пользуются этим, и пытаются нажиться на кризисе в ущерб своим партнерам из РФ. Этому также необходимо положить конец.

Сделать это можно, поставив российским представительствам зарубежных фирм жесткий ультиматум: либо они регистрируются на территории РФ как россияне, либо уходят с рынка, лишившись преференций от государства. В кризисной ситуации приоритетом для России должна стать поддержка отечественных, а не иностранных компаний.