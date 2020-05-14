Почти 200 человек оштрафовали в Москве за отсутствие масок в транспорте

11:07

Почти 200 человек были оштрафованы за нарушение масочного режима в общественном транспорте Москвы за два дня, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По словам Султанова, с начала введения масочного режима в общественных местах столицы, новые правила соблюдают 98% пассажиров. Ранее в масках и перчатках по городу перемещались только 58%.

"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. Напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", - добавил Султанов.

Чиновник напомнил, что соблюдение масочного режима сокращает вероятность распространения коронавируса. Основной задачей проверок является повышение безопасности во всем общественном транспорте Москвы.

За минувшие сутки в России выявлено 9974 случаев COVID-19, из них в Москве - 4712. От осложнений, вызыванных вирусом скончались 93 человека. При этом 5527 человека выздоровели от инфекции.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2305 человек скончались.