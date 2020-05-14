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Почти 200 человек оштрафовали в Москве за отсутствие масок в транспорте

11:07 14.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти 200 человек были оштрафованы за нарушение масочного режима в общественном транспорте Москвы за два дня, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По словам Султанова, с начала введения масочного режима в общественных местах столицы, новые правила соблюдают 98% пассажиров. Ранее в масках и перчатках по городу перемещались только 58%.

"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. Напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", - добавил Султанов.

Чиновник напомнил, что соблюдение масочного режима сокращает вероятность распространения коронавируса. Основной задачей проверок является повышение безопасности во всем общественном транспорте Москвы.

За минувшие сутки в России выявлено 9974 случаев COVID-19, из них в Москве - 4712.  От осложнений, вызыванных вирусом скончались 93 человека. При этом 5527 человека выздоровели от инфекции.

Всего  с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2305 человек скончались.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 00:02
Гость: Да

ЭТА ГАДОСТЬ ЕЩЁ И НА ДЕТЕЙ НАПАДАЕТ...несколько детишек погибли от сыпи и волдырей на ногах..проверили - поражение стенок кровеносных сосудов неизвестно типа..проверили на коронавирус - есть...
14.05.2020, 20:31
Гость: Добрый селянин

Да Встал с утра, дышится легко, нвстроение отличное, голова не болит - всё, писец, симптотомы бессимтомного заболевания коронавирусом
14.05.2020, 17:49
Гость: Здравый смысл:

Рискует стать "жертвой", по сути, лишь тот,
Кто вызовом чести "намордник" сочтёт!
Таких "чудаков" среди всех - единицы...
Под маскою кто же от них "заразится"?
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