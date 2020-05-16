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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

17:20 16.05.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© Стоп-кадр видео
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Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Отвечают за это главы регионов. 

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.
 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 00:33
Гость: такиминадо

Путин совершенно искренне считает своё слово законом, вовсе не заморачиваясь правовыми основаниями. Госдума и окружение услужливо поддерживают его в этом заблуждении. В результате российская правовая система разваливается на глазах. И фиг бы с ней, не первый уже год, но без цельной правовой основы государство теряет легитимность и смысл существования, после чего очень скоро перестает существовать.
17.05.2020, 00:10
Гость: ..споди...!-как всё запущено: Россия родина слонов

посодействовать переезду стариков на дачи,где они могут находиться в самоизоляции на свежем воздухе.==
65 лет это старики?

Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения. Люди стали жить дольше. Поэтому ВОЗ официально пересмотрела возрастные нормы. Молодым теперь человек считается до 44 лет. А средний возраст заканчивается в шестьдесят. И только тогда начинается пожилой. 25-44 – молодой возраст; 44-60 – средний возраст;
60-75 – пожилой возраст;
75-90 – старческий возраст;
После 90 – долгожители.
Ну и народ у нас-тьфу!

Израильтияне-пенстонеры старше шестидесяти семи вышли на работу, а наших изолтировать на дачах?
Полагаете те по-другому устроены и у них другая физиология?
Вс
17.05.2020, 00:05
Гость: Вы ЗВЕРИ, ГОСПОДА!

обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/05/16/koronavirus/873831-putin-poruchil-sokhranit-rezhim-samoizolyatsii-dlya-grazhdan-

Израиль выходит из карантина,мам пенсионерам старше 67 разрешили выйти НА РАБОТУ, потому что если запрептить- будет дискриминация , нартушениен прав человека и потеря денег.

а наших 65+ собираются мариновать до морковкиного заговенья.
Почему, на каких основаниях?
Ах да, г-жа Попова скащала- сидеть им не пересидеть, до почвления вакцины.
И мне предлагают гордиться этой страной, которая нарушает права человека и унижает человеческое достоинство?
И придумывает на прогулку выпускать по пропускам\\\\.
\полное разочарование.
А ещё 6 лет назад мы гордились страной и нашим президентом....
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