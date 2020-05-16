Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

17:20

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Отвечают за это главы регионов.

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.

