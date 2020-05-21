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«Не просто так эта спешка»: Госдума приняла закон о едином регистре сведений

17:38 21.05.2020 , Антон Крайний

Последствия принятия закона, который должен вступить в действие в 2023 году, могут быть ужасающими

Пока ангажированные пропагандисты «мочат» тех, кто предупреждает о «цифровом концлагере», предлогом для создания которого стала эпопея с коронавирусом, власть косвенно подтверждает эти опасения

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума все-таки приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ. А это значит, что все данные о каждом из нас, включая ФИО, дату рождения, смерти, место рождения и проживания, сведения о родственниках, гражданство, вид на жительство, воинский учет, ИНН, СНИЛС и проч. будут стекаться в единую базу. Пояснительная записка к закону гласит, что он создан «в целях создания системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость».

Последствия принятия закона, который должен вступить в действие в 2023 году, могут быть ужасающими. В основной цели принятия закона сказано, что создан он для противодействия мошенникам. Другие цели: сбор информации для налоговых органов и оперативной выплаты пособий на детей.

Однако всем понятно, что сведение воедино сведений, которые раньше были в разрозненном виде у разных организаций (МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов), ставит под удар безопасность личной жизни граждан РФ, поскольку любую систему можно взломать. И многочисленные утечки банковских баз данных — тому лишнее подтверждение. Нельзя не обратить внимание и на еще один нюанс: в России нет такой структуры, которая бы справилась с обработкой и использованием такого количества информации о персональных данных.

У закона много противников, по поводу чего недоумевает один из его разработчиков глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. «Во втором чтении закон был принят 12 мая, - передает его слова Накануне.Ру -. В последние две недели мы видим достаточно шумную дискуссию, сломано много копий. Большинство контрдоводов не имеют отношения к реальному положению вещей. Считаю, что это происходит из-за недостаточного информирования».

Против закона уже выступили коммунисты, связавшие его действие с нарушением прав и свобод граждан. «В Великобритании было принято решение об уничтожении такого регистра из-за утечки информации, - заявил депутат Николай Коломейцев из КПРФ. – Комплексный сбор данных о людях резко увеличивает возможности наших геополитических противников получить доступ к ним».

Депутат также напомнил, что все религиозные организации выступили против числовых идентификаторов: «С какой стати ФНС выступает главной в этой теме? У Минюста полномочия за такими данными. Нет ни одного аргумента, который призывает нас торопиться».

«Справедливая Россия», которую представляет Олег Нилов, обратила внимание на то, что закон принимается в лихорадочной спешке. «Куда спешим? - риторически вопрошает Нилов, который до принятия закона настоятельно рекомендовал сначала испытать его в тестовом режиме. - Сейчас надо заниматься другими вопросами. Есть опасения, что не просто так эта спешка. 24-я статья Конституции напрямую запрещает сбор, использование и распространение информации о гражданине без его согласия».

Категорически против закона выступила ЛДПР. «Это нарушение закона о персональных данных. Он запрещает объединение нескольких баз данных», - говорится в заявлении от партии, где также указано на то, что «слить» данные ничего не стоит нерадивым сотрудникам, имеющим к ним доступ.

Даже ФНС, которая выступила инициаторами разработки закона, признает, что многие его критики по сути высказываются верно. «Мы находимся перед развилкой – куда мы развиваемся и как мы обеспечиваем защиту. Мы этим законом стали заниматься еще в 2015 году. Мы прекрасно понимаем, как важно иметь чистые и защищенные данные. Чтобы мы за деньги россиян оказывали максимально качественные услуги, - отметил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. - Эта система собирает ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь верные и правильные данные. Данные будут храниться в распределенной системе, у нас не одни ЦОД».  

Но не ключи ли это к нашему будущему, которое и без того беспросветно и бесправно?

Темы: Обеспечение безопасности России, Законотворческая деятельность в России, Информационные технологии (IT), Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 01:03
Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

Это "закон" вступил в полное противоречие со ст.5 ФЗ 152 "О персональных данных".
«Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».
Где, черт возьми, Зорькин?? Почему молчит Гранат?? Почему молчат СМИ??
22.05.2020, 00:49
Гость: Одурели

на Госдумке.
"Думатели" только выполняют команды, как собачки в цирке.
22.05.2020, 00:32
Гость: личный опыт

Непонятно, как в итоге это будет реализовано, но говорит о том, что власть не имеет никакого представления об обществе, которым пытается, типо, рулить.
Я тут постоянно пишу, что в России полно неустроенной молодежи, которая даже еще первый раз на работу не может устроиться.
Может хоть таким образом власти получат объективную информацию об обществе, потому переписи потеряли всякий смысл, двери никто не открывает.
Заодно, может с воровством разберутся.
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