«Не просто так эта спешка»: Госдума приняла закон о едином регистре сведений

Последствия принятия закона, который должен вступить в действие в 2023 году, могут быть ужасающими

Пока ангажированные пропагандисты «мочат» тех, кто предупреждает о «цифровом концлагере», предлогом для создания которого стала эпопея с коронавирусом, власть косвенно подтверждает эти опасения

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума все-таки приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ. А это значит, что все данные о каждом из нас, включая ФИО, дату рождения, смерти, место рождения и проживания, сведения о родственниках, гражданство, вид на жительство, воинский учет, ИНН, СНИЛС и проч. будут стекаться в единую базу. Пояснительная записка к закону гласит, что он создан «в целях создания системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость».

Последствия принятия закона, который должен вступить в действие в 2023 году, могут быть ужасающими. В основной цели принятия закона сказано, что создан он для противодействия мошенникам. Другие цели: сбор информации для налоговых органов и оперативной выплаты пособий на детей.

Однако всем понятно, что сведение воедино сведений, которые раньше были в разрозненном виде у разных организаций (МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов), ставит под удар безопасность личной жизни граждан РФ, поскольку любую систему можно взломать. И многочисленные утечки банковских баз данных — тому лишнее подтверждение. Нельзя не обратить внимание и на еще один нюанс: в России нет такой структуры, которая бы справилась с обработкой и использованием такого количества информации о персональных данных.

У закона много противников, по поводу чего недоумевает один из его разработчиков глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. «Во втором чтении закон был принят 12 мая, - передает его слова Накануне.Ру -. В последние две недели мы видим достаточно шумную дискуссию, сломано много копий. Большинство контрдоводов не имеют отношения к реальному положению вещей. Считаю, что это происходит из-за недостаточного информирования».

Против закона уже выступили коммунисты, связавшие его действие с нарушением прав и свобод граждан. «В Великобритании было принято решение об уничтожении такого регистра из-за утечки информации, - заявил депутат Николай Коломейцев из КПРФ. – Комплексный сбор данных о людях резко увеличивает возможности наших геополитических противников получить доступ к ним».

Депутат также напомнил, что все религиозные организации выступили против числовых идентификаторов: «С какой стати ФНС выступает главной в этой теме? У Минюста полномочия за такими данными. Нет ни одного аргумента, который призывает нас торопиться».

«Справедливая Россия», которую представляет Олег Нилов, обратила внимание на то, что закон принимается в лихорадочной спешке. «Куда спешим? - риторически вопрошает Нилов, который до принятия закона настоятельно рекомендовал сначала испытать его в тестовом режиме. - Сейчас надо заниматься другими вопросами. Есть опасения, что не просто так эта спешка. 24-я статья Конституции напрямую запрещает сбор, использование и распространение информации о гражданине без его согласия».

Категорически против закона выступила ЛДПР. «Это нарушение закона о персональных данных. Он запрещает объединение нескольких баз данных», - говорится в заявлении от партии, где также указано на то, что «слить» данные ничего не стоит нерадивым сотрудникам, имеющим к ним доступ.

Даже ФНС, которая выступила инициаторами разработки закона, признает, что многие его критики по сути высказываются верно. «Мы находимся перед развилкой – куда мы развиваемся и как мы обеспечиваем защиту. Мы этим законом стали заниматься еще в 2015 году. Мы прекрасно понимаем, как важно иметь чистые и защищенные данные. Чтобы мы за деньги россиян оказывали максимально качественные услуги, - отметил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. - Эта система собирает ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь верные и правильные данные. Данные будут храниться в распределенной системе, у нас не одни ЦОД».

Но не ключи ли это к нашему будущему, которое и без того беспросветно и бесправно?