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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

17:43 21.05.2020
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Компания «Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей. Компания считает, что такой ущерб ей нанес заголовок статьи про cхему продажи венесуэльского актива нефтекомпании.

Сумма в 43 милларда заявлена как репутационный ущерб. Корпорацию возмутил материал, где говорится, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Как утверждает истец, редакция ввела в заблуждение общественность и спровоцировала «волну дезинформации» в СМИ.

Так, в «Роснефти» считают, что заголовок "«Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»" поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а сам материал «создал для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношение него дополнительной санкционной политики, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».

В РБК, в свою очередь, подчеркнули, что восхищены такой сильной оценкой своей деятельности со стороны «Роснефти» и что продолжат предоставлять общественности «взвешенную информацию».

В середине мая «Роснефть» заявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в данном государстве, включая добычные и нефтесервисные компании. Согласно отчету госкорпорации, сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле 2020 года.

Темы: СМИ и журналистика, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 23:26
Гость: о как!

Да нет милок,ничего тебе не принадлежит,читай конституцию,пенсионер.
21.05.2020, 23:17
Гость: личный опыт

Очень хорошо, наконец-то власти проснулись и взялись гнобить "пятую колонну" запада в России.
21.05.2020, 20:15
Гость: komiima

Вся нефть твоя. Можешь ехать в тундру, вырыть ямку в несколько км глубиной, и если повезет, найдешь нефть, она твоя. Можешь черпать и возить ее продавать
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