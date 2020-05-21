«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

17:43

Компания «Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей. Компания считает, что такой ущерб ей нанес заголовок статьи про cхему продажи венесуэльского актива нефтекомпании.

Сумма в 43 милларда заявлена как репутационный ущерб. Корпорацию возмутил материал, где говорится, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Как утверждает истец, редакция ввела в заблуждение общественность и спровоцировала «волну дезинформации» в СМИ.

Так, в «Роснефти» считают, что заголовок "«Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»" поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а сам материал «создал для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношение него дополнительной санкционной политики, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».

В РБК, в свою очередь, подчеркнули, что восхищены такой сильной оценкой своей деятельности со стороны «Роснефти» и что продолжат предоставлять общественности «взвешенную информацию».

В середине мая «Роснефть» заявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в данном государстве, включая добычные и нефтесервисные компании. Согласно отчету госкорпорации, сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле 2020 года.